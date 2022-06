Cómo encender una barbacoa de forma sencilla. O dicho con otras palabras: cómo conseguir que los más “negados” preparen una barbacoa sin esfuerzo y riesgo alguno. Lo de “negados”, por cierto, lo dicen algunos de los clientes que han probado ya el truco definitivo que ha cambiado la forma de preparar una barbacoa.

“Es perfecto para inútiles como yo que nunca han sabido encender una barbacoa, que si periódicos que si líquidos, que si darle aire con una revista...”, admite uno de los que han probado este sistema. Ahora que empieza la temporada de barbacoas al aire libre y con amigos puede ser el mejor momento para probarlo.

¿Cómo funciona una chimenea de barbacoa?

El truco en cuestión tiene varios nombres por los que puedes buscarlo: chimenea de carbón, chimenea de barbacoa, chimenea de encendido... Se trata, en definitiva, de un pequeño recipiente de metal, con su correspondiente asa, sobre el que se depositan el carbón y las pastillas, que se coloca sobre la barbacoa y que, al cabo de muy poco tiempo, produce las brasas perfectas.

El funcionamiento es, por tanto, de lo más sencillo. Hay que colocar el carbón en su interior, añadirle una cantidad de pastillas mucho menor de las que se usan con el sistema tradicional (dos o tres suele ser más que suficiente), encender con un mechero y esperar unos 15 minutos, removiendo de vez en cuando, mientras el carbón empieza a arder de forma uniforme.

Una vez que la mezcla ha prendido se vuelca con cuidado sobre la barbacoa... y a cocinar.

Cómo funciona una chimenea de encendido rápido de barbacoa FOTO: De Compras La Razón

¿Cuánto cuesta una chimenea para encender barbacoas?

Hay varios modelos de este sistema, todos muy similares. Los precios suelen estar entre los 15 y los 30 de euros. No es necesario pagar mucho más para tener una chimenea de encendido de gran utilidad. Aunque su mayor ventaja es ganar en tiempo y comodidad, desde luego esta pequeña inversión se amortiza muy pronto con el ahorro en pastillas y carbón.

Los mejores trucos para barbacoa en Amazon y Leroy Merlin. Un avance: este último es el más barato

Hemos seleccionado cuatro modelos de chimenea de barbacoa en función de su calidad, las opiniones de los clientes y el precio. Si quieres comprar una, esto es lo mejor donde elegir.

1. Chimenea de encendio Rapidfire Weber 7416

El modelo más vendido y recomendado de Amazon

Chimenea de encendido rápido de barbacoa recomendada en Amazon FOTO: De Compras La Razón

Esta es el aparato para encender barbacoas de forma sencilla recomendado por Amazon. Está fabricado por uno de las marcas líderes en este campo, Weber. Las opiniones de los clientes son espectaculares: 4,8 sobre 5 en cuanto a fácil de usar y comodidad y 4,6 en cuanto a relación precio. En global, el 83% de los clientes le ha dado la máxima puntuación.

Rescatemos el comentario dejado por uno de ellos para entenderlo mejor: “La primera vez que la usé me sentí como el primer cavernícola que hizo fuego. Me sentí invencible. Podía dominar el elemento. Es el mejor invento desde la siesta. La lleno de carbón, le pongo el fuego debajo y me bebo 4 cervezas mientras se enciende y mis invitados hablan de cosas que, sinceramente, no me importan”.

Lo tienes también un poco más pequeño pero con la misma calidad

2. Chimenea de encendido de barbacoa NATERIAL 19x30 cm

A la venta en la web de Leroy Merlin

Chimenea de encendido de barbacoa de Leroy Merlin FOTO: De Compras La Raz

Mucho más barato es el modelo que se vende en la web de Leroy Merlin. Se pierde en tamaño pero la calidad es exactamente la misma y, lo que es más importante, se llega al mismo resultado con menos esfuerzo.

La chimenea de encendido de barbacoa de Leroy Merlin está fabricada por NATERIAL, y se basa en el mismo sistema de circulación de aire por la parte de arriba que permite quemar el carbón vegetal de forma uniforme y garantizar que la comida se cocina por igual. Incorpora una rejilla que fomenta la circulación del aire desde los agujeros inferiores, donde se coge el aire del exterior, y lo arrastra a través del arrancador de la chimenea. Como los otros modelos, tiene un práctico mango protegido para no quemarse. Medidas: 19 x 30 x 19 cm (ancho x alto x fondo).

Su precio es realmente increíble.