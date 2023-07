Descubre cómo elegir el mejor depósito bancario

Así que, si lo que se pretende es aprovechar este momento de rentabilidades máximas para ahorrar mientras se obtienen beneficios, las condiciones están dadas, lo único que se necesita es saber elegir el mejor depósito. Un producto que ofrece muy buenas condiciones es el Depósito Impulso de TARGOBANK. Esclusivo para nuevos clientes o aportaciones, es ofrece liquidación mensual, trimestral, semestral, anual o a vencimiento.

Para favorecerse de todas las ventajas del Depósito Impulso solo es necesario ser mayor de edad y tener un documento nacional de identidad en vigor, además de abrir una cuenta en la entidad bancaria. El importe mínimo es de 10.000 € y se puede elegir entre 12, 18 0 24 meses. Targobank cuenta con más de 150000 clientes repartidos por diferentes oficinas españolas y tiene una de las mejores condiciones en este producto bancario.

Claves para elegir el mejor depósito

Lo primero para escoger un buen depósito, o el más adecuado a nuestras necesidades, es saber si necesitaremos el dinero a corto o largo plazo. También hay que decidir cuánto dinero podemos o queremos depositar y qué tipo de depósito nos conviene más. Puede ser un depósito a plazo fijo, uno combinado o uno estructurado. Luego hay que fijarse bien en la rentabilidad, la liquidez, la protección y los posibles gastos o comisiones.

Rentabilidad

Los depósitos a plazo fijo basan su atractivo en la rentabilidad, de ahí que haya que analizar bien el TIN y el TAE (Tasa Anual de Equivalencia), sobre todo el TAE, para elegir qué tipo nos beneficia más, puesto que es quien ofrece más información y aporta una visión más fidedigna de cuánto puede llegar a aportar este tipo de productos bancarios. En función del TAE ofrecido por la entidad se podrá elegir aquel que sea más elevado, si además cumple con el resto de requisitos.

Liquidez

La capacidad para recuperar el dinero invertido o parte de él es importante. Habitualmente se ofrecen tres tipos de liquidación de intereses: anticipada, periódica y al vencimiento. A continuación, se explica cada una de ellas:

Liquidación anticipada: Es la menos común y se reciben los intereses en el momento de realizar la imposición. Eso sí, la cancelación anticipada no está permitida en este caso.

Liquidación periódica: De manera mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual se abonan los intereses generados en otra cuenta para que se pueda hacer uso del dinero fácilmente.

Liquidación al vencimiento: Es la más habitual y consiste en recuperar el importe inicial junto con los intereses, una vez concluido el plazo del depósito. En este tipo de liquidación sí que se permite la cancelación anticipada, casi siempre asociada a alguna penalización.

Protección

Los depósitos deben contar con el respaldo o la protección del Fondo de Garantía de Depósitos para que los clientes, en caso de quiebra de la entidad, no pierdan su dinero. Eso sí, el tope es de 100.000 € por banco y titular, así que para quienes deseen depositar cifras superiores, o corren el riesgo de quedar desprotegidos o dividen sus depósitos en varias entidades bancarias.

Gastos y comisiones

Si bien los depósitos a plazo fijo, que son los que estamos analizando no tienen gastos ni comisiones asociados, no ocurre lo mismo con los depósitos a la vista o cuentas bancarias, donde lo habitual es la letra pequeña con infinidad de comisiones inesperadas para el cliente. Y como en general, las comisiones bancarias son libres, salvo en algunas excepciones, la única manera de protegerse contra ellas es leer muy bien la temida letra pequeña.

Una inversión libre de riesgo

Para los ahorradores más conservadores, los depósitos a plazo fijo siguen siendo el producto estrella, y no es de extrañar porque son el producto de inversión más seguro del mercado. No solo están protegidos hasta los 100000 € por el Fondo de Garantía de Depósitos, sino que además están bien remunerados. También se trata de un producto sencillo que se puede contratar en cualquier oficina bancaria y no requiere de muchas explicaciones.

Por otro lado, si el BCE continúa con su política de subida de los tipos de interés y todo apunta a que así sea, eso, aunque perjudica a la financiación, favorece la rentabilidad del pasivo. Es decir, que mientras que los deudores salen bastante perjudicados, los ahorradores resultan premiados, de ahí que sea un buen momento para invertir en depósitos bancarios.