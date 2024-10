Estos son los tres productos de venta en farmacia que Mar Flores ha fichado para su rutina de belleza en otoño

Hace unas semanas, Mar Flores nos reveló que había disfrutado de uno de los veranos más hermosos y memorables de su vida. Sin embargo, con la llegada del otoño, ha llegado el momento de volver a la rutina, no solo en su trabajo en Madrid, sino también en su ritual de belleza.

La piel es muy sensible a los cambios de estaciones, a la temperatura del aire, a la humedad, a las horas de sol o a la acción de agentes externos como la contaminación. Cuando llega el otoño los días se acortan y el clima se vuelve más frío, lo que se traduce en que tenemos que priorizar nuestra rutina facial para lucir una tez impecable este otoño 2024. ¿Cómo hacerlo? Mar Flores nos acaba de chivar sus tres productos imprescindibles para ese 'efecto buena cara', también en otoño. Hablamos de L'Essenza Eterna, DD Cream Nude Skin Perfection Fotoprotector SPF 15 y Radiant Instant Skin Antifatigue Flash Peel Glycolic, los tres de Atashi Cellular Cosmetics de Phergal Laboratorios.

"Os aseguro que no necesitáis más que estos tres productos de Atashi Cellular Cosmetics para lograr ese glow deseado y mantener tu piel hidratada, de día y de noche. Para mí son infalibles y por eso nunca faltan en mi neceser. El sérum L’Essenza Eterna, aporta un efecto flash antiedad inmediato, perfecto para rejuvenecer la piel mañana y noche. La DD Cream, con su acabado ‘No Makeup, Makeup’, te da un look radiante al instante y 8 beneficios para la piel. Y el gel exfoliante facial Radiant Instant Skin Antifatigue ejerce un flash peeling a la vez que hidrata la piel, dejándola suave y luminosa. De verdad que no te hará falta más", explica Mar junto a este vídeo en su cuenta de Instagram.

Estos son los tres productos que no faltan en la rutina diaria de Mar Flores.

L’Essenza Eterna de Atashi (65 euros)

L'Essenza Eterna se ha convertido en la alternativa preferida de Mar Flores al clásico retinol. Con un 99,7% de ingredientes de origen natural y 0% de siliconas, este sérum es perfecto para pieles sensibles. Con Bakuchiol conocido como el "retinol" vegano (o fitoretinol) y, entre sus beneficios, encontramos que disminuye significativamente la hiperpigmentación y contribuye a un tono mucho más uniforme; también estimula la síntesis de colágeno y elasticidad de la piel, promoviendo la regeneración celular.

L’Essenza Eterna de Atash. Cedida por la marca

El Ácido Ferúlico natural 100% puro y el Extracto de Romero son dos poderosos antioxidantes que aportan firmeza, refuerzan la barrera cutánea, reequilibran el biorritmo de la piel, aumentan la hidratación y reducen el enrojecimiento. Pero el verdadero secreto que esconde este sérum, y que lo diferencia de todos los que hemos probado hasta la fecha es el Myramaze ®- Essence-Myrothamnus, conocido como "la planta de la resurrección" que promueve la relajación y el rejuvenecimiento de los fibroblastos, reduce las arrugas, devuelve la luminosidad y hace que el rostro luzca más descansado. Este sérum también protege nuestra piel del estrés oxidativo, de los daños ambientales, de las Onda Wifi y de la luz azul de las pantallas, gracias a los Betacarotenos y la Luteína natural. Y su potente fórmula se completa con el Aceite de Avellana Bio, rico en ácidos grasos (Omega 6 y 9), fitoesteroles y Vitamina A y E, siendo ideal para nutrir e hidratar profundamente; y con la Vainilla Planifolia y la Vitamina E que tienen propiedades antioxidantes y aporta un efecto antiinflamaging.

También tiene efectos hidratantes y fortalecedores de la barrera cutánea. Y es que para 9 de cada 10 mujeres es el aliado perfecto para un efecto antiedad inmediato, y para el 100% de las usuarias es L'Essenza Eterna el producto con el que más han notado el efecto flash tras su aplicación; y para el 95% resucita su piel a un aspecto más joven (*).

No es de extrañar estos resultados, ya que L'Essenza Eterna con tan solo un año en el mercado ha sido galardonada recientemente en los Premios Belleza Glamour 2024, en la categoría Tratamiento como Mejor Sérum, un premio otorgado por las usuarias y lectoras de la revista, que eligen al ganador reconociendo la calidad, la innovación y la excelencia de los productos. También ha ganado el Premio InStyle Belleza con Influencia en la categoría Cosmético Revelación Pro-Age, otorgado por las expertas en belleza de InStyle, siendo un galardón muy especial ya que es un premio que reconoce a las marcas y productos que más han impactado de forma positiva en los consumidores.

¿Cómo aplicarlo? Este sérum está pensado tanto para nuestra rutina de día como la de noche. Aplica una o dos pulsaciones y acércate las manos al rostro y respira profundamente. Aplícalo sobre la piel limpia y realiza un masaje con las manos o uno linfático con el Corazón de Ágata de Borde Estriado que viene de regalo con su exclusivo cofre.

DD Cream Nude Skin Perfection Fotoprotector SPF 15 de Atashi (35,30 euros)

Esta DD Cream funciona como tratamiento antiedad 8 en 1, y por ello es ideal para realzar tu belleza natural y lucir perfecta en el día a día y más en otoño cuando notamos nuestra piel más apagada. ¡Conseguirás ese efecto no makeup-makeup tan deseado por todas! Y aunque en estos meses las horas de sol sean menos, siempre es imprescindible la protección, así que está DD Cream con fotoprotector SPF 15 será todo lo que necesites. Un producto que funciona aportando luminosidad y nos ayuda a encontrar ese efecto glow al instante. Contiene Extracto biotecnológico de Gardenia jasminoide que incrementa la poducción de colágeno y restaura la matriz celular, junto con el Spilanthol 50 que aporta un efecto botox natural.

DD Cream Nude Skin Perfection Fotoprotector SPF 15 de Atashi. Cedida por la marca

Con Micropigmentos ultraintensos y un compuesto Liposomado de Retinol, Vitaminas C y E, también contiene Perla Negra, rica en minerales marinos, que sirve para realzar la sensualidad de la piel, unificar el tono y atenuar esas imperfecciones que tan poco nos gusta. Unos ingredientes que junto con una microemulsión de aceites biológicos de Jojoba, Mimosa y Meadowfoam devuelven esa luminosidad perdida al instante. Un producto que encontramos disponible en 4 tonos para que elijas el que más se adapte a tu piel.

Por algo estamos hablando de la DD Cream que ha sido galardonada dos años consecutivos con el Premio Clara Belleza, en las categorías Mejor Producto de Farmacia y Mejor Producto de Maquillaje. No es de extrañar que para 9 de cada 10 personas se haya convertido en el aliado perfecto para un efecto buena cara*

¿Cómo aplicarla? Sobre la piel limpia del rostro y cuello o después de tu tratamiento hidratante habitual, como L'essenza Eterna. Puedes aplicarlo directamente con una brocha o con las manos, extendiendo el producto con las yemas de las manos por frente, nariz, mentón y mejillas para conseguir esa cobertura más ligera y que se funda aún más con la piel.

Radiant Instant Skin Antifatigue Flash Peel Glycolic de Atashi (22,10 euros)

En la rutina de noche de Mar Flores encontramos este gel exfoliante facial, de textura fluida, que regenera la piel y difumina las arrugas. Esta fórmula única favorece la exfoliación dérmica gracias al equilibrio entre el Ácido Glicólico y el Ácido Hialurónico. El Ácido Glicólico deja la piel lisa y purificada al instante. Tras su aplicación notarás la piel más suave y firme, ya que ejerce un efecto flash peeling. El Ácido Hialurónico, hidrata la piel en profundidad. La Creatina restaura la firmeza de la piel y minimiza la profundidad de las arrugas.

Mar Flores nos explica su rutina de belleza post verano. Cedida por la marca

¿Cómo aplicarlo? Mar Flores nos ha dejado claro que se debe aplicar sobre la piel limpia de cara, cuello y escote de dos a tres veces por semana siempre para la noche ya qu contiene ácido glicólico.

¿Lo mejor? Que están a la venta en su web, en farmacias, y parafarmacias de El Corte Inglés.

Phergal Laboratorios cumple 40 años siendo el favorito de consumidoras y celebrities

Atashi Cellular Cosmetics es parte de Phergal Laboratorios, una empresa 100% española con más de 40 años de experiencia en el campo de la dermocosmética. Fiel a su filosofía de innovación constante, Phergal Laboratorios se ha especializado en desarrollar fórmulas avanzadas y eficaces que combinan ingredientes naturales con la última tecnología biotecnológica.

Su compromiso con la belleza y el bienestar de las personas, junto con la sostenibilidad del entorno, ha llevado a la creación de productos que no solo cuidan la piel, sino que también respetan el equilibrio natural del cuerpo y del medio ambiente. Phergal Laboratorios se ha convertido en un laboratorio de referencia en el mundo de la cosmética gracias a su enfoque holístico en el desarrollo de productos que inspiran, el expertise de su equipo y su constante búsqueda de la excelencia.

* Autoevaluación en 20 voluntarios tanto hombres y mujeres entre 18 y 70 años bajo control dermatológico. Aplicación 28 días, 2 veces al día. TU 2024-022

*TU 2021-056