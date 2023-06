Hawkers y Pierre Gasly lanzan el modelo más exclusivo de su colección

Hawkers y Pierre Gasly han presentado el último lanzamiento de la colección “Seek the horizon”, la tercera que el piloto de Fórmula 1 ha diseñado para la marca internacional de eyewear. Con el último drop de la colección “Seek the horizon” llegan las gafas más exclusivas que el piloto ha creado hasta la fecha para Hawkers: las Limited Point Blue, de las que tan sólo saldrán a la venta 999 unidades en todo el mundo.

En un meet and greet organizado por Hawkers en una de las tiendas que la marca tiene en Barcelona, Gasly ha explicado que sintió un auténtico flechazo cuando vio por primera vez las gafas Limited Point Blue: “Ya teníamos cerrada la nueva colección cuando, por casualidad, me fijé en el prototipo de estas gafas y me gustaron tanto que pedí a Hawkers que hicieran una excepción y me dejaran añadir un modelo más a mi colección. Así surge este inesperado lanzamiento que es, además, el más exclusivo que hemos hecho hasta ahora porque tan solo se han fabricado 1000 unidades en todo el mundo”.

Del millar de gafas producidas, todas debidamente numeradas del 0001 al 1000, tan solo saldrán a la venta 999 unidades, ya que Gasly tuvo una última petición para Hawkers: quedarse con el número 10, el mismo con el que compite en Fórmula 1.

Ximena Guzmán, Brand Director de Hawkers, afirma que cuando Gasly pidió añadir una gafa más a la colección, “tuvimos muy claro que era una gafa con la que podíamos hacer algo muy especial para los fans de Pierre. Es la segunda vez en la historia de Hawkers que hacemos una producción tan exclusiva y numerada. La primera vez que lo hicimos fue el año pasado con Anuel AA y las mil unidades se vendieron en pocas horas. Estamos seguros de que con Pierre pasará lo mismo”.

Con su montura rectangular negra brillante y sus lentes cosméticas en color azul blueberry, las Limited Point Blue se adaptan tanto a la luz diurna como nocturna, para derrochar estilo en cualquier situación. Unas gafas ideales para coleccionistas, no sólo por su exclusividad, sino también por su estilo rompedor que las convierten en el must por excelencia de esta colección.

Hawkers x Pierre Gasly- Limited Point Blue (64,99 euros)

El MUST de la colección de Pierre de este 2023: Un diseño con unidades limitadas elegido especialmente por el piloto de Fórmula 1 al ser la última tendencia del mercado.

Su montura de acetato negra en acabado brillante, combinada con sus lentes cosméticas de color “BlueBerry”, te permitirán ir con un estilo rompedor tanto en exteriores como en interiores.

Modelo unisex realizado con materiales premium: lentes TR18 con el sello de Eastman, uno de los líderes mundiales en tecnología de copoliéster y montura a en acetato de celulosa de alta calidad que aporta una máxima resistencia y durabilidad.