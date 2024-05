Mar Flores tiene los productos perfectos de Atashi para unirse a la tendencia ‘Pearl Skin’

Está causando furor en redes sociales. Basta con hacer una búsqueda en Tik Tok o Instagram para zambullirse en un scroll infinito sobre cómo conseguir la ansiada ‘pearl skin’, el efecto de moda. No se trata de iluminar ciertas zonas del rostro, sino de darle a la piel ese brillo nacarado propio de las perlas para un aspecto fresco y natural. La pregunta es: ¿se trata de un efecto que podemos conseguir con cosmética o con maquillaje? Mar Flores ha sido la última en mostrarnos su rutina beauty para conseguir de manera sencilla ese efecto ‘pearl skin’. Y tan solo ha necesitado dos productos de Atashi. Estamos hablando del último lanzamiento de la marca, L’Essenza Eterna, y uno de sus productos top ventas, la DD Cream Nude Skin Perfection Fotoprotector SPF 15.

El secreto para una piel jugosa y radiante

La hidratación es clave para conseguir una ‘pearl skin’ que sea capaz de mantener esa luminosidad a lo largo del día. Con el nuevo sérum L’Essenza Eterna de Atashi Cellular Cosmetics de Phergal Laboratorios conseguimos ese primer paso fundamental y, además, aporta un efecto flash inmediato.

Se trata de un elixir capaz de resucitar tu piel y calmar tu mente gracias a su prodigiosa mezcla de activos que promueven la regeneración celular de una piel joven para un resultado antiaging inmediato. Está formulado con un 99,7% de ingredientes de origen natural. Contiene Bakuchiol (también conocido como fitoretinol) 100% puro, Ácido Ferúlico natural 100% puro y Extracto de Romero (dos poderosos antioxidantes), Myramaze® Essence-Myrothmanus, Betacarotenos y Luteína natural; Aceite de Avellana Bio, y Vainilla planifolia.

L'Essenza Eterna. Atashi Cellular Cosmetics

Si todavía no has oído hablar de estos poderosos activos, te contamos más sobre ellos. El Backuchiol, conocido como retinol vegano, es ideal para las pieles más sensibles o reactivas. Conseguirás lucir un rostro más luminoso y con un tono más uniforme al instante ya que disminuye la hiperpigmentación; pero eso no es todo; este fitoretinol estimula la síntesis de colágeno y nos ayuda a lucir una piel más suave y elástica.

Ya te lo habíamos adelantado. El Ácido Ferúlico natural y el Extracto de Romero son dos poderosos antioxidantes circardianos que aportan firmeza y luminosidad, refuerzan la barrera cutánea, aumenta la hidratación y reduce el enrojecimiento de la piel.

Pero el verdadero secreto de L’Essenza Eterna es el Myramaze® Essence-Myrothamnus, conocido como “la planta de la resurrección”. Este potente activo promueve la relajación de la piel y el rejuvenecimiento de los fibroblastos; reduce las arrugas y hace que nuestro rostro luzca más descansado. ¿Qué más podemos pedir? “La planta de la resurrección” ayuda a reducir los niveles de hormonas del estrés (cortisol y α-amilasa) y promueve la relajación cerebral, incluso cuando no se percibe de manera consciente.

Además, L’Essenza Eterna protege nuestra piel de la exposición a las Ondas Wifi, así como de la luz azul de las pantallas y de la contaminación, y lo hace gracias a los Betacarotenos y la Luteína Natural; pero, además, el Aceite de Avellana Bio aporta una intensa hidratación y nutrición; y la Vanilla Planifolia y la Vitamina E tienen efecto anti-inflammaging.

Aplicarlo es tan sencillo como calentar una o dos pulsaciones entre las manos y llevarlas hacia el rostro para, primero, respirar su agradable aroma profundamente que nos ayudará a calmar nuestra mente. Después ya podemos dar suaves toques por toda la cara y el cuello, una vez estén estas zonas limpias y tonificadas. Para mejores resultados se recomienda utilizar el corazón de Ágata de borde estriado que viene de regalo, en un exclusivo cofre, junto con el sérum, para aumentar la circulación sanguínea y el drenaje linfático, y suavizar la piel.

L'Essenza Eterna ha sido testada bajo estricto control dermatológico, resultando ser perfecta para pieles con tendencia a la aparición de comedones, ¡Pero hay más! Sus resultados avalan su eficacia en todo tipo de pieles: el 100% de la muestra afirma que es el producto ideal para un efecto flash tras la aplicación y sienten ese efecto alisador sobre la piel. Para un 95% su piel tiene un aspecto más joven, con poros menos visibles y mayor firmeza y elasticidad. Y 9 de cada 10 mujeres confirman que este sérum es el aliado perfecto para un efecto antiedad inmediato, que, además, unifica el tono y aumenta la luminosidad de la piel para un increíble efecto glow. Y el 85% afirman notar una disminución de las arrugas*.

DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 de Atashi. Atashi Cellular Cosmetics

Paso 2 para una ‘pearl skin’

Una vez que ya hemos nutrido el rostro, podemos aplicar la DD Cream Nude Skin Perfection Fotoprotector SPF 15, este tratamiento antiedad 8 en 1 es el complemento ideal para conseguir ese efecto buena cara que ya han notado 9 de cada 10 mujeres**. Corrige las imperfecciones, atenúa las manchas, protege la piel y aporta ese toque glow que buscamos.

El secreto de esta DD Cream está en su fórmula. Gracias a la Gardenia jasminoides incrementa la producción de colágeno, el Spilanthol 50 es ideal aporta un efecto botox natural; la Perla Negra es perfecta para realzar la sensualidad de la piel; y, además la DD Cream, aumenta las defensas de la dermis y, gracias a sus activos, que favorecen la liberación de neurotransmisores involucrados en la relajación y el confort de las terminaciones nerviosas que están a flor de piel. Su fórmula se completa con un Compuesto Liposomado de Retinol, Vitaminas C y E, Dermosens y Acticire, y Micropigmentos ultraintensos.

Esta combinación de productos para lucir una increíble pearl skin es una de las joyas de la corona de Phergal Laboratorios, que desde hace 40 años lidera el campo de la alta cosmética dermofarmacéutica a nivel nacional e internacional. Una de sus claves que vemos tanto en el sérum de L’Essenza Eterna como en la DD Cream, es el compromiso de la compañía con la innovación y la excelencia. Es de hecho, pionera en la utilización de los activos más efectivos, lo que hace que esté a la vanguardia de la cosmética antiedad en España.

Unirse a la tendencia ‘Pearl Skin’ ahora es más fácil que nunca con L’Essenza Eterna y la DD Cream Nude Skin Perfecion Fotoprotector SPF 15. Encontrarás estos dos productos en farmacias, parafarmacias, El Corte Inglés y en la web de la marca.

*TU 2024-022.

** TU 2021-056.