Pau Gasol, el líder que hizo equipo como nadie: "Conectar con las personas y tratarlas con respeto y humildad es clave"

Sergio Scariolo asegura que de ningún jugador ha aprendido tanto en su carrera como de Pau Gasol. El seleccionador español, que convivió en Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos con Pau, considera que el mejor jugador de la historia del baloncesto español ofrecía al grupo en cada torneo un liderazgo basado en muchísimos aspectos más allá de lo que se veía en cada partido. Según Scariolo, Pau lideraba "con el ejemplo dentro y fuera de la pista". Con Gasol, la selección nacional era, y ese es uno de sus grandes legados, un equipo reconocido, respetado y que contaba con un sentimiento de unidad, de familia, que muchas veces les hacía imparables. Y ¿cómo se puede lograr que individuos con diferentes personalidades y carácter se integren de esa forma en un grupo?

Pau Gasol además de exjugador de baloncesto es miembro del Comité Olímpico Internacional, fundador y presidente de la Gasol Foundation, filántropo, último miembro del hall of fame y ahora es el nuevo invitado de 'Mejor Conectados', una iniciativa de Telefónica creada para visibilizar talento e inspirar conexiones para que las personas se sientan capaces de lograr lo que se propongan. Pau tiene claro cómo integrarse en un grupo: "Esto es un esfuerzo colectivo, cuando entramos en un nuevo equipo, grupo o entorno de trabajo es muy positivo percibir un ambiente de bienvenida, un grupo de personas que te arropa. Eso hace que nos sintamos reconocidos y apreciados. Nosotros, por nuestra parte, tenemos que ser capaces de demostrar, poco a poco, que podemos ser esa figura con la que el equipo puede contar. Esta es una forma de definir compañerismo, saber cuándo dar un paso adelante, un paso atrás y cuándo un compañero merece esa visibilidad". Pau, en la selección, era el líder, el referente, pero no opacaba al resto de compañeros.

Pau Gasol es el último invitado de 'Mejor Conectados', una iniciativa de Telefónica Telefónica

Él habla desde la experiencia que le dan sus 18 temporadas en la NBA y su paso por el Barcelona y la selección española. "La madurez nos enseña cómo integrarnos en un grupo y el valor del trabajo en equipo", comenta el poseedor de dos anillos de campeón de la Liga estadounidense. El mayor de los hermanos Gasol arrancó su trayectoria en Estados Unidos en los Memphis Grizzlies después de ser elegido en el número tres del draft. En su primera temporada fue elegido Novato del Año. ¿Cómo se ganó el ser respetado y ser considerado "Rookie of the year"? "Ganarte el respeto laboral, deportivo y profesional no es algo que suceda de forma espontánea, sino que requiere de un trabajo personal muy importante. Para eso hay que ser proactivo y preguntar cuando tienes dudas o necesitar un apoyo para llevar a cabo un proyecto. Eso refleja humildad y viene muy de la mano con el compañerismo en el deporte", relata.

Tras pasar por los Grizzlies a Pau le cambió la vida el día que fue fichado por Los Angeles Lakers. En esa situación se preguntó "¿qué es lo que este equipo necesita?". Pau escuchó, se replanteó sus ideas y observó, observó mucho, en especial todo lo que hacía, decía o insinuaba Kobe Bryant, su "hermano mayor" como él mismo asegura. Partiendo de ahí fue capaz de descubrir las necesidades del equipo para poder cubrirlas con su trabajo. Todo eso fomentó un compañerismo basado en la comunicación y el respeto mutuo. "La relación con las personas es indispensable y dirigirte o saludar a todo el mundo sea cual sea su labor, su rol y su peso en el equipo crea cohesión grupal. Esto genera un ambiente más productivo donde todo el mundo se siente parte del grupo y nos recuerda a la cooperación en el deporte, donde todos son relevantes y apoyan a un fin común. Además, ser capaz de identificar y marcar bien los roles de cada miembro del equipo y fomentar que cada uno lo haga lo mejor posible hace que cada uno tenga muy clara su función", comenta Pau.

A la figura de Kobe Bryant se añade otra que el doble campeón de la NBA considera imprescindible para que todo ruede: Phil Jackson, el entrenador de los Lakers. "Es clave para hacer partícipe a todo el personal, sea cual sea su puesto.Todos los roles hacen posible alcanzar las metas establecidas y los logros del colectivo no podrían darse sin cada uno de esos engranajes", comenta.

La conexión con Kobe fue decisiva en la trayectoria deportiva y vital de Pau. Y lo fue desde la primera noche que fichó por los Lakers. El equipo estaba de gira. Pau llegó al hotel pasada la medianoche y Kobe no dudó en acudir a su habitación para explicarle todo lo que necesitaba y esperaba el equipo de él para terminar ganando el título. "Plantearte cómo integrarte en un grupo no es fácil, pero si cuentas con líderes que te ayudan en tu llegada, la tarea se suaviza. Que los líderes del equipo te reciban de una manera especial -como fue en el caso de Kobe- y te integren refuerza la cohesión grupal y ayuda a la productividad del equipo", afirma.

Kobe era el indiscutible líder de aquel grupo y para Pau un buen líder debe "conectar con las personas y hacerles sentir que son parte de ese momento. En mi caso he buscado tratarlas con respeto y humildad, que son cosas que mis padres me han inculcado de pequeño", afirma. El que fuera 16 de los Lakers también señala que el líder debe ser capaz de comunicar bien, de empatizar y saber sacar lo mejor de cada uno. "El éxito colectivo repercute a todo el equipo. Cuando somos campeones, lo somos todos. Esto no va de ti ni de mí, va de nosotros y cuantos más seamos remando juntos, más conseguiremos y más lejos llegaremos". Esa es la esencia de 'Mejor Conectados': "Cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles". Como muchas de las que hizo Pau Gasol.