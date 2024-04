Pepe Jeans lleva la esencia de la primavera a su colección ‘Take me somewhere’

Pepe Jeans ya está en modo primavera. La campaña se caracteriza por su diversidad de prendas tanto para mujeres como para hombres. Vestidos, faldas, camisas y chaquetas ligeras se presentan en patrones de flores y rayas, bañados en colores que evocan el clima cálido de la temporada: azules, rosas y verdes. Con origen en Portobello Road, la icónica marca británica siempre se ha caracterizado por un espíritu urbano ecléctico y versátil, dispuesto para explorar nuevas fronteras. El concepto “Take me somewhere” refleja el deseo de descubrir nuevos lugares, encapsulando la esencia del tan conocido ‘Wanderlust’. La intención es evocar una sensación de curiosidad y emoción por descubrir destinos y lugares desconocidos. La primavera de 2024 se define por la exploración y el descubrimiento, y Pepe Jeans lo captura perfectamente con su nueva campaña "Wanderlust". Inspirada en la aventura de un grupo de amigos que se embarcan en la exploración de una ciudad desconocida, la colección de primavera invita a los amantes de la moda a vestirse para la aventura.

Inspiración para todos esta primavera

La colección busca ser el compañero perfecto para aquellos que desean descubrir nuevos destinos y vivir experiencias únicas. La versatilidad de las prendas es central, permitiendo a los usuarios expresar su estilo individual mientras se sumergen en nuevas aventuras. Dirigida a personas con una mentalidad abierta y un estilo de vida activo, apelando a aquellos que buscan moda versátil y ecléctica, que se adapte a sus experiencias y destinos. Como cada temporada, las colecciones de Pepe Jeans están diseñadas pensando en sus clientes: personas enérgicas con una personalidad decidida y una vida social activa; ofreciendo una variedad de prendas que les inspiran para crear su propio estilo. La marca tiene este compromiso, temporada a temporada, para mantenerse fiel a la extensa y sólida comunidad de clientes, construida a lo largo de 50 años de vida.

Looks destacados

Para las mujeres, las prendas destacadas abarcan una amplia variedad, que va desde vestidos con estampados hasta faldas vaporosas y tops relajados, cada uno meticulosamente diseñado para combinar comodidad con estilo. Una de las piezas protagonistas entre las opciones de mujer, es un jersey que combina varios colores y rayas que le dan el toque ‘varsity’ más auténtico. Paralelamente, los hombres disponen de una selección de pantalones chinos, camisas refinadas, camisetas clásicas con logos y polos. Uno de los productos estrella de esta temporada para hombre es una cazadora bomber confeccionada en tejido de sarga de algodón, con un toque final ideal para cualquier conjunto primaveral.

Personalización en tiendas

La promoción de la colección en tiendas se centra en la experiencia personalizada. Allí, los clientes no solo podrán enviar postales a sus seres queridos, sino también disfrutar de la colección 'Take me somewhere' Custom Studio, que ofrece parches, pegatinas y pins con los que personalizar las prendas.

Retos futuros

En Pepe Jeans, al igual que ocurre de manera conjunta con el grupo AWWG, la constante transformación forma parte del ADN, por lo que el principal reto tanto de la firma, como del grupo global de moda, es continuar siendo innovadores y ágiles. En este sentido, Pepe Jeans seguirá evolucionando cada temporada diseñando colecciones que se adapten a sus clientes siendo estos su fuente de inspiración, pero sin perder su esencia, valores y los orígenes que definen a la marca. Asimismo, se trata de una constante evolución de la mano de las últimas tendencias, contando con los estándares de calidad característico de nuestras prendas y procesos, así como los últimos avances en materia de nuevas tecnologías que tanto en Pepe Jeans como en AWWG se vienen aplicando.