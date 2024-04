El piloto Luca Marini es el último embajador de la marca ‘eyewear’ Hawkers

Hawkers, la marca internacional de eyewear, lo ha vuelto a hacer. La firma ha añadido un nuevo fichaje de excepción a sus filas, con Luca Marini, el piloto de MotoGP, ampliando así su alianza con el mundo de la competición deportiva. Marini, que ya se ha estrenado en sus primeros podios el pasado año, es el hermano menor del 9 veces campeón del mundo Valentino Rossi, mostrando así que no solo la velocidad, sino también el estilo le viene de familia. Ahora presenta junto a Hawkers Luca’s in the house, una selección de 5 gafas de sol personalmente elegidas por él mismo que reflejan su espíritu aventurero.

“En Hawkers he encontrado la selección de gafas perfecta”

“Conozco a Hawkers desde hace años ya que hicieron una colección con la VR46 Academy de mi hermano. Estoy muy contento de unirme al equipo de Hawkers Riders. Con Luca is in the house he elegido las 5 gafas de Hawkers con las que más me identifico”, cuenta el piloto. “Luca es el Hawkers Rider perfecto ya que tiene todo lo que valoramos en un embajador de Hawkers. Lleva el mundo del motor en la sangre y estamos encantados de darle la bienvenida a la familia como nuestro nuevo embajador de marca”, explica Ximena Guzmán de Frutos, Brand Director de Hawkers.

Los modelos seleccionados son muy versátiles y actuales, y reflejan el estilo de vida intrépido y cosmopolita de Marini. Así lo expresa él mismo: “Me paso gran parte del año viajando por todo el mundo y necesito gafas que se adapten a distintas ciudades y climas. En Hawkers he encontrado la selección perfecta que me acompañará toda la temporada, tanto dentro como fuera del paddock”.

Sumando caras nuevas al MotoGP Month

Con el fichaje de Marini, Hawkers continúa su ‘MotoGP Month’ en el que ya ha presentado campañas con otros pilotos de la competición, como Álex Márquez y Augusto Fernández, quienes han presentado su primera y segunda colección respectivamente. Y es que desde sus inicios, Hawkers ha mostrado un firme compromiso con el mundo del motor, respaldando tanto a jóvenes talentos como a pilotos mundialistas.

Como explica Guzmán de Frutos, la sintonía entre Hawkers y el mundo del motor es fundamental para la identidad de la marca: "además, la presencia de Luca fortalecerá nuestra conexión con el público italiano, mercado en el que vamos aumentando presencia”. Y es que desde que naciera digitalmente hace más de 10 años, Hawkers ha ido revolucionando el mundo del eyewear hasta llegar a operar hoy en día en más de 80 países y abrir más de 70 tiendas físicas en España, Italia y Portugal.