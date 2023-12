¿Por qué escoger Barcelona en lugar de Estambul para un injerto capilar?

Ahora bien, la mayor parte de españoles que deciden combatir su alopecia a través de esta técnica se plantean una pregunta con bastante asiduidad: ¿me lo hago en Estambul o dentro de España? Al fin y al cabo, Turquía se ha labrado un nombre reputado dentro del sector y lanza ofertas atractivas desde el punto de vista económico.

Sin embargo, la calidad de las clínicas españolas y, especialmente, de las barcelonesas está fuera de toda discusión. Este es el motivo por el que en este artículo queremos explicar por qué es mejor elegir Barcelona que Estambul a la hora de someterse a un injerto capilar.

Principales ventajas de someterse a un injerto capilar en Barcelona

En primer lugar, cabe aclarar que en Barcelona hay varias clínicas especializadas en esta técnica que ofrecen resultados garantizados. Es el caso, por ejemplo, de Capilclinic, que trabaja con un equipo muy profesional, con amplia experiencia y alta capacitación. Asimismo, asegura resultados muy naturales, como atestiguan quienes se han sometido en ella a la técnica que ha desarrollado. Su nombre es "MIN TIME FUE" y se caracteriza por extraer y reimplantar las unidades foliculares en muy poco tiempo, lo que eleva las probabilidades de éxito.

De todos modos, hay otros motivos por los cuales merece la pena elegir Barcelona por encima de Estambul en el momento de restaurar la apariencia de la cabellera. En este sentido, es preciso hacer referencia a la presencialidad de las citas previas a la operación. Es decir, el especialista se encargará de evaluar el caso en persona y, con base en su diagnóstico, ejecutará la intervención. En caso de apostar por una clínica en Estambul o cualquier otro lugar, esta fase se realiza mediante videollamada, lo que impide que el proceso sea igual de efectivo y personalizado.

Lo mismo sucede con el posoperatorio. Aunque la tasa de éxito sea muy elevada en ambos casos, poder asistir a consulta de manera presencial para que el doctor evalúe el resultado siempre es mejor que hacerlo usando medios digitales. Además, esto aporta la tranquilidad de saber que, si surge cualquier contratiempo, el médico estará a disposición del paciente en el momento en el que se le necesite.

Trasplante capilar en Barcelona vs. Estambul: la cuestión del precio

La mayoría de las personas interesadas en someterse a un injerto capilar que acaban prefiriendo Turquía a Barcelona lo hacen por el precio. Y es que, si analizamos el mercado, las diferencias son evidentes: mientras que las clínicas de la Ciudad Condal ofrecen estos tratamientos a partir de los 5000 euros, en Estambul es posible encontrar opciones por poco más de 3000 euros. Muchas de ellas hasta incluyen un par de noches de hotel y los

billetes de avión de ida y vuelta. Una muestra palpable de cómo el país ha creado una auténtico industria de turismo médico en torno a este tipo de intervenciones.

A pesar de esta diferencia de precio tan notable, es fundamental leer la letra pequeña del contrato. ¿El motivo? Hay veces en las que, por ejemplo, no se incluyen las comidas, el transporte hasta la clínica u otros elementos que, como es obvio, tienen un precio relativamente elevado. Por tanto, es posible que parte del precio que el paciente se ahorra en primera instancia se lo acabe gastando por otro lado, lo que reduce significativamente esa disparidad.

No obstante, la diferencia en el precio se nota en la calidad del servicio recibido. Como es obvio, las consultas presenciales previas y posteriores a la intervención incrementan el precio, pero también la calidad del servicio y de los resultados obtenidos. Como señalamos anteriormente, si surge cualquier imprevisto, no es lo mismo que la clínica se sitúe a 3000 kilómetros de distancia que a la vuelta de la esquina.

Eso sí, esto no quiere decir que someterse a un injerto capilar en Estambul no sea seguro. En la ciudad operan multitud de clínicas certificadas en las que trabajan algunos de los mejores profesionales del mundo. De hecho, muchas de ellas cuentan con lo último en tecnología, lo que siempre es garantía de buenos resultados. Sin embargo, la calidad del servicio ofrecido no es igual por razones obvias.

¿Injerto capilar en Barcelona o Estambul? El idioma como posible barrera

En estos momentos, España es una de las principales fuentes de clientes para las clínicas especializadas en injertos capilares de Estambul. Esto ha favorecido que, progresivamente, hayan adaptado sus servicios al público nacional, lo que ha elevado la calidad de la atención ofrecida. En cualquier caso, sigue sin ser equivalente a la disponible dentro de nuestras fronteras, ya que las barreras idiomáticas siguen sin solventarse.

En innumerables situaciones, quienes viajan a Estambul para someterse a un injerto capilar se ven obligados a desenvolverse en inglés o mediante personas que no dominan plenamente el español. De hecho, no es raro que tengan que hablar con los cirujanos que ejecutarán la intervención a través de un intérprete, lo que resta confianza al servicio. Una confianza que también se ve mermada cuando surgen las típicas dudas posoperatorias.

No hay que olvidar que los resultados de un injerto capilar no son inmediatos. En la mayoría de los supuestos, es necesario esperar algunos meses para observar resultados palpables. Es más, la valoración del éxito o no de la intervención se puede llevar a cabo una vez que han transcurrido entre 8 y 10 meses después de la operación, que es cuando se consolida el cabello transplantado.

Otros inconvenientes de operarse en Estambul

La cirugía de injerto capilar es de tipo “menor”. Es decir, no requiere ingreso hospitalario, así que el paciente llega a la clínica, se somete a la intervención y se marcha a su casa o a su hotel de forma casi inmediata. Pero no deja de ser una intervención quirúrgica que puede desencadenar algunos efectos secundarios. Principalmente, molestias en el cuero cabelludo una vez que se pasa el efecto de la anestesia.