Talento joven: así lo atraen algunas de las empresas más grandes del país

El mundo cambia. Está en constante evolución y, por ello, incorporar talento joven a las empresas es una estrategia de futuro. El entusiasmo, la capacidad de adaptación y la mentalidad abierta de los jóvenes son habilidades muy valiosas para cualquier marca que desee evolucionar y no estancarse.

Esto es algo de lo que son muy conscientes en Repsol, L’Oréal, Coca Cola o Iberia, cuatro ejemplos de cómo a las compañías les interesa atraer a jóvenes a sus plantillas, ofreciéndoles trabajo de calidad y con posibilidades de desarrollarse. Solo en Repsol, este año estamos gestionando más de 80 oportunidades enfocadas a la incorporación de talento joven. "Buscamos perfiles de corte digital o relacionados con las tecnologías que visualizamos en el futuro", revela Helena González Romera, responsable de Selección y Movilidad de la multienergética.

Helena, Carlos, Andrea y Miguel son cuatro de esos jóvenes recién llegados a compañías de dilatada trayectoria, pero dispuestos a aportar su empuje y renovada visión del mundo a las empresas que les brindaron su primera oportunidad laboral.

Helena, transversalidad y vocación

Helena Gayet aún era una niña cuando visitó lo que parece "un lugar de otro planeta". Concretamente, las minas de Riotinto, en Huelva. "Me fascinaron", recuerda. Cuando observó los naranjas suelos por los que se abría paso un río de aguas rojas se dijo: "Quiero estudiar Química para entender esto". Y así lo hizo.

Completó su grado con un máster de Bioingeniería, y entró como becaria en prácticas del Complejo industrial de Repsol en Tarragona. "Me quería quedar y vi una vacante de científico en la web. Pedían el grado en Química y me animó que la experiencia se valorara pero no fuera indispensable", explica. Desde entonces, Helena participa en el programa Talento Joven de la compañía.

Primero tendrá la oportunidad de trabajar en el Complejo industrial de Cartagena durante dos años. Un lugar "perfecto para aprender cómo funciona la compañía", añade, y participar en la puesta en marcha de la primera planta de biocombustibles avanzados de España. "Después me iré al Repsol Technology Lab, en Madrid, con una plaza definitiva", revela.

Helena Gayet terminará trabajando como científica en Repsol Technology Lab Repsol

El punto fuerte de este proyecto de incorporación de talento joven en la empresa es, para Helena, "su transversalidad", el poder ir rotando por áreas diferentes y recibir una formación muy práctica en cada una de ellas. "El modelo de formación es eminentemente experiencial y los jóvenes tienen la oportunidad de participar en diversos y retadores proyectos, y poner en juego todo su potencial", apunta la responsable de Selección y Movilidad de Repsol.

"Esto ya no son prácticas; es la vida real –subraya Helena– y, aunque solo llevo unos meses y todavía no puedo decir que vaya a cambiar el mundo, veo que mi trabajo va a tener un impacto en la empresa", comenta entusiasmada. Cree que los jóvenes como ella pueden aportar "muchas ganas e ideas frescas" a empresas de larga trayectoria. En especial, confiesa que ver cómo se apuesta decididamente por la descarbonización fue "un gran aliciente" para presentarse al puesto, ya que trabajar en la lucha contra el cambio climático es una gran fuente de motivación para ella y para las nuevas generaciones.

Por otro lado, además del programa en el que participa Helena, Repsol incorporará otras 65 personas con perfil joven para continuar con la digitalización de la compañía.

Carlos: La FP Dual es una lanzadera de talento joven

Carlos Cabezón es madrileño. Casi por accidente, decidió estudiar un ciclo de FP Dual en Mecánica, en el CIFP Profesor Raúl Vázquez, un centro público con el que Iberia mantiene una estrecha relación. Tras realizar sus prácticas, hoy trabaja en la aerolínea, donde desarrolla su carrera laboral como Técnico de Mantenimiento de Aeronaves.

"La verdad es que descubrí la FP Dual el mismo momento que me inscribí, porque la opción más conocida es la FP normal", señala. Con la Dual, se cursa el primer año en el centro educativo, pero el segundo, se imparte dentro de una empresa. Iberia desarrolla su primer programa de FP Dual desde 2011, que incluye seis meses de prácticas en los talleres y hangares, con opción a prolongar esa trayectoria profesional. En la promoción de 2019, de 40 alumnos, 19 fueron contratados.

"Este modelo da la oportunidad al alumnado de adquirir los conocimientos y habilidades que realmente necesitan las empresas, y a éstas les permite asegurarse que el mercado laboral contará con los profesionales que requieren", explican desde la compañía. "La FP Dual me dio la oportunidad de experimentar en primera persona cómo es un entorno de trabajo real –destaca Carlos–. Yo la recomiendo, sin duda".

Andrea Rosell, 'Sustainability Graudate' de Coca-Cola Freepik

Andrea o "la oportunidad de tu vida"

Andrea Rosell tiene 25 años. Ha cursado Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y un máster internacional en Management de Medios y Comunicación en el Politécnico GSoM de Milán, en Italia. Su historia no dista mucho de la mayoría de jóvenes: conoció la oferta de Coca-Cola a través de LinkedIn. "Cuando apliqué todavía me encontraba viviendo en Milán, por lo que fue muy emocionante. No solo por las ganas que tenía de formar parte de la empresa, sino también porque suponía la oportunidad de volver a mi ciudad".

Tras un exigente proceso, le dieron la noticia: había sido seleccionada. Después de recibir preparación específica para su posterior desarrollo profesional, Andrea se ha convertido en una de las incorporaciones más recientes del departamento de Sostenibilidad. "Ahora, tengo la oportunidad de trabajar en una compañía referente en materia de ESG. Es un lujo y una oportunidad única", señala.

Asimismo, la joven agradece que las empresas "apuesten por todo tipo de perfiles y contribuyan al desarrollo profesional de los jóvenes sin experiencia profesional, quienes en muchas ocasiones lo tenemos más difícil para acceder al mercado laboral".

Miguel Tafur, CRO Specialist en eD2C de L’Oréal España y Portugal L'Oréal

Miguel, la especialización que atrae a los cazatalentos

Miguel Tafur estudió la carrera de Diseño en la Universidad Complutense de Madrid. Más tarde realizó un bootcamp (programa intensivo de desarrollo de software) y un máster en Diseño UX/UI, cuyo objetivo es crear productos digitales intuitivos y visualmente atractivos para el usuario, como webs o apps. "Pero más allá de lo académico, gran parte de mi formación viene de la oportunidad de participar en programas de prácticas", matiza.

Su proceso de selección, cuenta, "fue un poco atípico". Los headhunters de L’Oréal le contactaron. "Se estaba creando el equipo de cero. Al ser diseñador con conocimientos de programación, mi perfil puede ser difícil de encontrar", explica. La digitalización ha "explotado" y muchas marcas requieren perfiles "tech".

Este es un claro caso, como señala la responsable de selección de Repsol, de que "estamos en una etapa en la que esas barreras que encontrábamos para que los jóvenes se incorporen al mercado laboral se han minimizado en algunos casos. A día de hoy, las compañías demandamos más perfiles de los que existen, sobre todo de tipo STEM. Incluso se habla de guerra del talento".

Brindar oportunidades para ampliar horizontes

Los testimonios de Helena, Carlos, Andrea y Miguel demuestran que apostar por el talento joven es invertir en el futuro de la empresa. Los perfiles jóvenes cada vez tienen una formación más actualizada y de calidad, lo que permite a cualquier compañía ampliar sus horizontes.

A su vez, la convivencia con talentos senior aporta valor a muchas compañías. Los más experimentados pueden transmitir conocimientos a los recién llegados, los cuales, a su vez, pueden contagiar su motivación. Para la responsable de Selección de Repsol, "la incorporación de todo ese talento en la propia compañía también te da diversidad, imprescindible para la era de cambio constante en la que estamos viviendo. Y es que, lo primero que aportan los jóvenes a una compañía es futuro", concluye.