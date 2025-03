Todas las amantes de la belleza van a necesitar este cofre para ese 'efecto buena cara' tan buscado

La primera arranca hoy, y eso quiere decir que nuestra piel necesita ya un buen 'glow up' después de todos estos meses de invierno. En definitiva, el bronceado del verano ha desaparecido y necesitamos recuperar ese 'efecto buena cara' cuanto antes. ¿Cómo conseguirlo? Las redactoras de belleza de Lifestyle de La Razón tenemos claro que no podemos vivir sin el nuevo diseño del icónico y top ventas Cofre Ritual No Makeup- Makeup de Atashi Cellular Cosmetics de Phergal Laboratorios.

Atashi ha renovado uno de sus cofres más vendidos, ahora con un regalo muy especial. Por eso, estamos convencidas de que es la opción perfecta para quienes buscan ese 'efecto buena cara' sin necesidad de maquillaje durante todo el año. Es el momento ideal para hacerte con el cofre más exquisito de Atashi, y lucir una piel impecable de forma natural.

Cofre Ritual no make up, make up

Este cofre está pensado para quienes buscan lucir un efecto glow y buena cara, pero sin tener que recurrir a bases de maquillaje pesadas. El Cofre Ritual 'No Makeup-MakeUp' contiene la DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 en tono medio y el Contorno de Ojos Lifting Iluminador Antifatiga.

Además, incluye dos exclusivos regalos: el Radiant Instant Skin Antifatigue Flash Peel Glycolic y la nueva Velvet Makeup Sponge, una esponja diseñada especialmente para lograr un acabado aún más perfecto y una aplicación más homogénea, sin marcas, e ideal para productos como la DD Cream. Además, su formato versátil es perfecto para usar con diferentes texturas y llegar a zonas difíciles como el contorno o los pliegues.

Además, el cofre está disponible en cuatro versiones, cada una con un tono específico de la DD Cream, diseñada para adaptarse a la tonalidad de tu piel.

Cofre Ritual No Makeup-Makeup. Cortesía

DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15: Un tratamiento antiedad 8 en 1 que en un solo gesto hace todo esto con tu piel: ofrece 24 horas de hidratación, unifica el tono, atenúa las manchas, minimiza los poros, reduce arrugas, ilumina, y protege con fotoprotector SPF 15. Y lo mejor, deja un precioso tono dorado. Su fórmula enriquecida con células nativas de Gardenia jasminoides, que regenera el colágeno nativo, Spilanthol 50 , para un efecto botox natural, y un compuesto liposomado de Retinol, Vitaminas C y E que trabaja para reducir arrugas. No es de extrañar que esta DD Cream se haya convertido la favorita de 9 de cada 10 mujeres para lograr un efecto buena cara instantáneo (*) .

Contorno de Ojos Lifting iluminador Antifatiga: con una fórmula enriquecida con células nativas de Edelweiss , ricas en Ácido Leontopódico , este contorno combate las arrugas de expresión y rejuvenece la mirada. Además, gracias a la acción del Haloxyl TM reducirás visiblemente las bolsas y ojeras. Y los pigmentos iluminadores aportarán un brillo natural, dándole a tu mirada un efecto radiante y rejuvenecido con un solo gesto.

con una fórmula enriquecida con , ricas en , este contorno combate las arrugas de expresión y rejuvenece la mirada. Además, gracias a la acción del reducirás visiblemente las bolsas y ojeras. Y los pigmentos iluminadores aportarán un brillo natural, dándole a tu mirada un efecto radiante y rejuvenecido con un solo gesto. Radiant Instant Skin Antifatigue Flash Peel Glycolic: este producto es ideal para un efecto flash feeling inmediato. Su fórmula combina Ácido Glicólico, Ácido Hialurónico, Creatina y Biosaccharide Gum, trabaja profundamente para suavizar las arrugas y proporcionar una piel más firme, hidratada y revitalizada.

Una compra ideal para empezar la primavera, con este renovado y modernizado cofre de Atashi Cellular Cosmetics para lucir ese efecto No Makeup-Makeup durante todo el año. Y si no sabes dónde encontrarlo, te lo ponemos fácil, tan solo tienes que entraren su web y elegir el cofre con el tono de DD Cream que mejor te va.

Phergal Laboratorios, el aliado de las mujeres durante más de cuatro décadas

Atashi Cellular Cosmetics es la marca de alta cosmética dermofarmacéutia para pieles sensibles de Phergal Laboratorios. Desde hace más de 40 años, la compañía española ha liderado el campo de la dermocosmética farmacéutica nacional, siendo pionera en tratamientos innovadores, utilizando los activos más efectivos, lo que ha hecho que se convierta en imprescindible de las rutinas de belleza de nuestras famosas de cabecera, de las editoras de belleza, y también de todo nuestro entorno. Por eso, todos los productos de Atashi Cellular Cosmetics y de Phergal Laboratorios se han convertido en los favoritos de las mujeres que buscan realzar su belleza más natural.

