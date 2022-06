En venta la increíble mansión de Residente en California

El cantante puertorriqueño René Pérez, más conocido en el mundillo musical como “Residente”, ha puesto en venta su mansión de Los Ángeles tras menos de dos años disfrutando de esta imponente propiedad.

El rapero compró a finales de noviembre esta casa por 5′8 millones de dólares, en un exclusivo barrio en el que también viven otras celebrities como Selena Gómez y Channing Tatum. La decisión fue muy criticada por una parte de su público al considerar que la adquisición de este lujoso complejo chocaba completamente con los mensajes que defiende en sus canciones.

Residente se dio a conocer mundialmente con el grupo musical Calle 13, una banda familiar de rap y ritmos latinos que destacó por sus mordaces letras, con críticas directas en forma de sátira hacia los poderosos, mostrando las graves injusticias de los Gobiernos con la población más desfavorecida.

René Pérez, Residente. FOTO: L.A.Times

Su último sencillo como solista, This is not America, es un buen ejemplo de la crítica social y antisistema que ha acompañado a este artista en toda su trayectoria. Por esa razón, contrasta que un cantante que se aferra tan claramente a sus raíces humildes se decidiera a comprar una propiedad de 740 metros cuadrados, con siete habitaciones, un gimnasio, una zona de juegos y piscina en una de las zonas más exclusivas de Estados Unidos.

La casa llama la atención desde dentro por su gran luminosidad, gracias a los amplios ventanales en todas las estancias, que consiguen que los espacios siempre cuenten con luz natural y ofrezcan un aspecto mucho más acogedor. En el piso de abajo también existe un salón con un inmenso sofá frente a un televisor, perfecto para una noche de películas.

Cocina de la mansión en venta de Residente. FOTO: Grosby Group

La cocina principal es amplia y moderna, con una doble isleta central ideal para cocinar y utilizar como mesa de desayuno. La segunda cocina se encuentra en la sala de juegos, un espacio multifuncional que sirve de estudio musical, zona de ocio o lugar donde descansar frente a la piscina de la propiedad.

En el piso superior, todos los dormitorios tienen su baño propio y un vestidor. La suite principal, además de estos detalles que marcan la diferencia, dispone de una chimenea y una acogedora salita auxiliar.

Exterior de la mansión de Residente. FOTO: Grosby Group

Y si el interior de la mansión fascina, el exterior es aún más impresionante, con varias terrazas, un jardín que rodea toda la instalación, una zona de asador, la piscina y un jacuzzi. Además, la propiedad cuenta con dos espacios aledaños: una casa club y un garaje con espacio para tres coches a cubierto y varios automóviles más en el exterior.

Una propiedad única en una zona exclusiva que puede ser de cualquier comprador que se “atreva” a pagar por ella la friolera de 6′7 millones de dólares.