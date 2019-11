Una nueva Plaza del Carmen

La céntrica Plaza del Carmen, a diferencia de otras tantas que se encuentran en la capital, ha sufrido durante los últimos años un gran deterior que ha dañado seriamente su imagen.

El área de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid promoverá le remodelación de la Plaza del Carmen a través de un concurso, que del mismo modo incluirá la rehabilitación del parking que se encuentra situado en este mismo emplazamiento.

El pasado 14 de noviembre expiró la concesión del aparcamiento de El Carmen con la empresa Climax, que gestionaba esta instalación desde el año 1968. Dada esta situación, ha sido necesario que la concesión se prorrogase durante un período de seis meses más, hasta el 14 de mayo de 2020, ya que el Ayuntamiento, atendiendo a «criterios de oportunidad y eficacia», ha creído oportuno una actuación «mucho más ambiciosa».

Este nuevo proyecto llevará a cabo una remodelación integral del aparcamiento, al igual que de la Plaza del Carmen a través de una inversión privada, para que a la nueva empresa a la que se le adjudique la gestión de ésta sea la responsable de las obras de reforma y mejora. Tras casi 50 años en funcionamiento, en el parking que se encuentra en esta localización se han hallado numerosas filtraciones y humedades que hacen necesaria, a su vez, una actuación sobre la plaza.

Del mismo modo, este parking de rotación de 511 plazas, las cuales se encuentran distribuidas en cuatro plantas, hasta el momento destinaba la primera de ellas exclusivamente a servicios de interés municipal. Sin embargo, por primera vez, y tras varias demandas por parte de los vecinos de la zona, algunas de las plazas existentes se dedicarán a un uso residencial.

Por otro lado, también serán necesarias las obras en la plaza para evitar estas filtraciones y humedades, lo que a su vez supondrá una oportunidad para poder rediseñar su espacio público. Esta actuación se proyectaría como una plaza habitable que cuente con zonas verdes, así como con condiciones de seguridad y accesibilidad para los vecinos, al igual que para sus visitantes.

A pesar de que el tiempo de concesión no se haya determinado todavía, el periodo no superará los 40 años según el establecimiento de la ley. Asimismo, hasta que no se realice un proyecto de reforma del aparcamiento y la Plaza del Carmen, no se podrá concretar el presupuesto de cada partida a licitar.