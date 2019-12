El PSOE no condena a Iceta en la Asamblea de Madrid por las «ocho naciones»

La Asamblea ha acordado pedir al Gobierno central que se dirija al Ejecutivo de Pedro Sánchez para exigirle que «se respete la Constitución española y la indisoluble unidad de la nación» al entender que las comunidades autónomas «son parte fundamental del Estado y no pueden ser consideradas naciones». La petición partió de una proposición no de ley presentada por Cs que considera preocupante que haya políticos, como el secretario del PSC, Miquel Iceta, que aseguren que en España «hay ocho naciones según los estatutos, nueve si contamos Navarra», tal y como dijo en una entrevista a LA RAZÓN. La iniciativa salió aprobada por 66 votos a favor y 62 en contra de los grupos de la izquierda tras un intenso debate en el que los portavoces de los grupos políticos apoyaron sus discursos con argumentaciones jurídicas, citas históricas y un debate sobre el uso de la bandera en el que se acabó rememorando a Felipe IV en las Cortes catalanas, a Aristóteles, a Extremoduro y hasta salió a relucir la película de Steven Spielberg «Salvad al Soldado Ryan».

Cs no admitió enmiendas que intentaron transaccionar PP y Vox. «Le da verguenza admitir que quiere más derechos que los demás», dijo el portavoz de Cs, César Zafra, en referencia a Iceta. Más Madrid eludío apoyar la iniciativa con el argumento de «¿a mí que me cuentan de las divagaciones de un político catalán?». Podemos con una extensa disertación que se resumió en la idea de que "el problema no son las naciones, sino el nacionalismo», mientras que el PSOE aclaró que para Sánchez «la unidad de España es una regla estricta y comprendemos la diversidad mejor que otros partidos».