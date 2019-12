«El año que cerramos dimos el Gordo. Ojalá, éste también»

Las fuertes rachas de viento que han azotado la capital han causado numerosas incidencias como caídas de ramas, por lo que el parque del Retiro, así como otros siete parques de la capital se mantuvieron cerrados. Uno de los establecimientos damnificados ha sido la conocida administración de lotería Doña Manolita, una de las que más décimos vende en toda España, que ha tenido que cerrar durante unas hora, un día antes de que se produjera el sorteo de Navidad.

Los habituales compradores que se suelen agolpar a las puertas de este local desaparecieron, en su lugar acudieron tres dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Éstos se desplazaron a la zona tras un aviso de la propia administración, para evitar que la cornisa del tejado de este edificio cayese sobre los transeúntes de la calle Carmen y acordonaron la zona.

La administración se percató de que la cornisa no estaba muy estable tras un aviso del comerciante de al lado, según asegura a este diario Concha Corona, gerente de Doña Manolita. «Cuando ya habíamos conseguido que no hubiera nadie, cayó un trozo. Siempre hay que ver lo positivo, mientras todo sea material no hay ningún problema», relata. A pesar de que este local permaneció cerrado unas cinco horas y media, hasta las 17:00 de la tarde, los compradores continuaron haciendo una cola alternativa que daba la vuelta a la calle. «La mala suerte atrae a la buena gente», asegura.

Sin embargo esta no es la primera vez que esta administración de lotería se ve obligado a cerrar, sino que «hace muchos años» también ocurrió. «Es la segunda ocasión que los bomberos vienen. La primera fue cuando justo delante de la tienda, en la acera, debió haber un cortocircuito y salía mucho humo, así que tuvimos que cerrar la administración. Pero esa vez no fue ni en campaña de Navidad, ni un día antes del sorteo. Es la primera vez», asevera Concha.

Asimismo, la gerente cuenta que el año que se produjo la incidencia que obligó a los bomberos a acudir allí, la administración de loterías dio el primer premio. «Ese año dimos el Gordo, así que ojalá este año también», dice confiada la gerente.

Sin embargo, esta no fue la única incidencia que los Bomberos del Ayuntamiento d tuvieron que solventar, sino que 78 intervenciones se produjeron esta mañana de 09:00 a 14:00 horas debido al viento y las lluvias. Además, de los bomberos, el 112 gestionó 298 expedientes entre las 12:00 y 14:00 horas por incidencias en Madrid y en la zona sur de la región.