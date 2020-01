Aguado pide crear un protocolo anticontaminación único para todo Madrid

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha propuesto este jueves que el Consejo de Gobierno aborde la creación de un protocolo anticontaminación único para todo Madrid, para que haya coordinación con los municipios y las ciudades grandes.

Durante una visita a las instalaciones de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), Aguado ha defendido la decisión del Ayuntamiento de Madrid de activar el protocolo de contaminación porque “la normativa indica que hay que activarlo cuando se cumplen una serie de indicadores”.

En esta línea, Aguado, que es también consejero de Deportes, Transparencia y portavoz del Gobierno, ha puesto en valor la necesidad de que a la hora de activar un protocolo que “los ciudadanos estén informados y sepan a qué atenerse y que desde el Gobierno fomentemos el uso del transporte público”, declaraciones recogidas por Efe.

“Creo que sería bueno que en la Comunidad, en lugar de tener 17 protocolos distintos, uno por cada gran ciudad, podamos coordinar y tener uno para ayudar a los transportistas, a los ciudadanos y las personas que cogen el coche por la mañana en Alcalá de Henares, terminan su día en Madrid o en Getafe, y se puede encontrar con tres protocolos distintos, que no tiene ningún sentido”, ha añadido Aguado.

“A mí me gustaría que se abordara en el Consejo de Gobierno poniendo el foco en el ciudadano, no tanto en las administraciones, porque no parece que estemos ayudando mucho a los ciudadanos, sino todo lo contrario, sería necesario que por sentido común podamos sentarnos y trabajar por un único protocolo”, ha sentenciado el portavoz del gobierno regional. Efe