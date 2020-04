Almeida reclama “test masivos” porque “la economía no puede seguir parada mucho más tiempo”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado al Gobierno central “test masivos” para que los trabajadores no contagiados puedan reincorporarse a sus puestos porque “la economía no puede seguir parada mucho más tiempo”.

Almeida ha hecho estas declaraciones, recogidas por Europa Press, tras asistir al homenaje que la banda de música de la Policía Municipal ha hecho a los sanitarios del Hospital Gregorio Marañón, donde ha estado acompañado por la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y por la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz.

El regidor ha reclamado “test masivos para que se pueda salir a la calle por parte de todos aquellos que no estén infectados, que son la solución y la pasarela que conecta que se siga en la prioridad de atención sanitaria y no bajar la guardia pero también en la reactivación de la vida económica”. “La economía no puede seguir parada mucho más tiempo, tiene que reactivarse porque es una emergencia económica y social que va a afectar a millones de españoles”, ha argumentado el primer edil madrileño.

Almeida ha señalado que el Gobierno central “ha dicho que los tenía (los test) desde hace tiempo”, por lo que cree que"ha llegado el momento ya, sin más dilación, de que toda la población pueda hacérselos para poder determinar con claridad quién tiene que seguir en el confinamiento y quién puede salir a la calle". El Ayuntamiento de Madrid disponía de 10.000 test PRC, de los que han hecho aproximadamente 3.000, que les ha brindado “una información valiosísima para que trabajadores con Covid-19 pero asintomáticos ya están en sus casas”.

El alcalde cree que se puede ser “razonablemente optimistas” ante la evolución de los contagiados y fallecidos y por la utilización de las camas UCI. “Nos hace indicar que quizá podemos mirar el futuro con más optimismo que hasta ahora pero eso no quiere decir que podamos bajar la guardia bajo ningún concepto. Tenemos que seguir en la misma línea de lucha”, ha remarcado. Europa Press