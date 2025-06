El plan con mucho sabor que no te puedes perder en Madrid este verano

Este verano no te puedes perder el nuevo plan que llega a Madrid para los amantes de la buena comida y las experiencias con estilo. Visitar el recién inaugurado restaurante de New York Burger en Madnum, el innovador complejo que está revolucionando el sur de la capital.

La firma familiar, que lleva 16 años conquistando paladares con sus burgers gourmet de estilo neoyorquino, ha abierto su noveno local en Madrid. En el epicentro de esta nueva "smart city" que combina ocio, oficinas y vida residencial.

El nuevo "spot" favorito de los madrileños

Probar sus nuevas hamburguesas en un entorno único que evoca los clásicos diners de Nueva York con un diseño renovado a cargo de Nestor Marcos Architecture. Además, su terraza, con capacidad para 90 personas, se convierte en el punto de encuentro ideal para estas noches de verano.

Madnum New York Burger Aires News

"Todo está presente, pero reinterpretado bajo una mirada actual, depurada y orientada a un público cosmopolita que busca autenticidad sin caer en el cliché", aclaró el arquitecto.

Novedades esperadas por los fans de New York Burger

Aunque la carta de New York Burger es un homenaje completo a la cocina americana. También cuentan con toques internacionales que no dejan indiferente a nadie. Desde nachos, empanadas, hummus y una coliflor a la que no te podrás resistir.

Se suman una variedad de ensaladas a esta carta donde encuentras platos para todos los gustos.

El plato estrella sigue siendo, sin duda, la hamburguesa. Y este verano, puedes probar alguna de sus cinco best-sellers, especialmente la "4th of July", la favorita del chef Pablo Colmenares.

Hamburguesa 4 de julio Aires News

Lleva bacon glaseado con un grosor tres veces mayor de lo habitual y una combinación de ingredientes sencillos pero seleccionados con una obsesión por la calidad. Posiblemente estemos ante la mejor bacon cheeseburger del mercado.

Toda una experiencia

Detrás de esta carta está la mano experta del chef Colmenares, formado en Le Cordon Bleu Londres y con una trayectoria impecable. Desde su cocina central, supervisa personalmente las carnes ahumadas que requieren hasta 16 horas de cocción lenta en un horno texano.

El objetivo del chef es que cada bocado te transporte directamente a la Gran Manzana.

Con opciones también para vegetarianos, veganos y celíacos, New York Burger Madnum no solo ofrece una propuesta gastronómica inclusiva, sino también una experiencia diferente en un entorno de lo más innovador.

Así que si buscas una nueva actividad para este verano en Madrid, ya lo sabes, dirígete a Méndez Álvaro 61 y déjate sorprender por el sabor más auténtico de Nueva York.