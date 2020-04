Ayuso ofrece Ifema como “espacio seguro” para hacer la selectividad

Más de 30.000 alumnos se presentan este año a las pruebas de la EvAU o selectividad en la Comunidad de Madrid que, en principio, están programadas para el 6, 7 y 8 de julio y, aunque no se prevé la suspensión de los exámenes, por ahora, una de las principales preocupaciones es si las pruebas se podrán hacer en un entorno suficientemente amplio como para mantener la distancia mínima de seguridad entre los alumnos, tal y como se aconseja en los protocolos que se están aplicando en otros sectores.

En esta línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy que ha mantenido una reunión con la dirección y la presidencia de IFEMA “para ofrecer estas instalaciones como un lugar seguro y óptimo para hacer los exámenes de Selectividad, si al final se hacen en las fechas señaladas. Las universidades madrileñas cuentan con un espacio único y amplio para que los alumnos puedan realizar las pruebas con total seguridad”, ha dicho en su visita junto al presidente del PP, Pablo Casado, a las instalaciones del hospital temporal de Ifema para pacientes Covid-19 . “Seguiremos hablando con IFEMA desde la Comunidad de Madrid para poner a disposición este espacio a todos los alumnos”, ha añadido. Y es que, al margen del hospital, Feria de Madrid dispone de distintos pabellones amplios para poder realizar estos exámenes, según han informado fuentes del Gobierno regional.

Por otra parte, en relación a si los niños pueden salir a la calle o no, después de que el vicepresidente Ignacio Aguado se mostrara partidario de que pudieran hacerlo a partir del 26 de abril, Díaz Ayuso se mostró comprensiva con la situación en la que viven las familias con niños confinados, sobre todo en casas interiores y pequeñas. “Que no duden los padres que, si tenemos científicamente probado, si los estudios demuestran que los niños pueden salir a la calle, serán los primeros en hacerlo. Es evidente que la mayoría no se van a contagiar pero, aunque sean asintomáticos, sí portan el virus y nos preocupa que en el centro de Madrid o en las calles las personas se pueden contagiar”.

Las autoridades sanitarias madrileñas están ahora pendientes de constatar si la vuelta a actividades no esenciales provoca dentro de dos semanas un nuevo pico “porque hay más personas en la calle que precisan de otras emergencias y urgencias y cada vez más profesionales sanitarios se harán los test y pueden estar de baja. También los Bomberos, que ahora están en residencias, tendrán que volver a las emergencias y esto descompensa el sistema sanitario”, ha dicho. Es por esto por lo que ha pedido “paciencia” a las familias. “No nos podemos permitir un repunte ni ir hacia atrás otra vez. Se ha vivido un momento dolorosísimo, seguramente el más difícil desde la Guerra Civil, los profesionales sanitarios han estado las 24 horas del día viendo cómo se les moría gente en sus manos y no queremos recuperar esa situación. Tenemos que controlarla viendo cómo avanzan las medidas de confinamiento",