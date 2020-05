Ayuso dice que Madrid está lista para pasar de fase, si no, “tendremos cientos de miles de parados”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que Madrid “está preparada” para pasar a la fase uno de la desescalada y espera que finalmente el Gobierno dé su visto bueno porque “Cumplimos los marcadores en camas de hospitalización, en camas UCI y PCR , la capacidad de volver a activar Ifema, los hoteles medicalizados... Lo tenemos todo planificado". Eso no quita que, a medida que vayamos saliendo a la calle, "habrá más casos, pero no estamos como en febrero y lo importante es que no aumenten los casos graves”. Es más, está convencida de que “no habrá colapso en las UCIS” si hubiera un repunte, ha dicho en una entrevista en Telecinco.

Por eso cree que “hay que empezar a salir”. La cuestión ahora es “conjugar la protección a los más vulnerables con la de empezar a tener una vida normal”. Y el problema es que “si seguimos estirando el cierre de bares y restaurantes, por ejemplo, nos iríamos a tal cantidad de cientos de miles de parados que tendríamos otros muchísimos problemas, incluso de orden público”.

Díaz Ayuso ha admitido que, en un principio, se mostró cautelosa sobre la conveniencia de pasar de fase pero tras reunirse con distintos sectores económicos esta última semana ha visto la conveniencia de la necesidad de aprender a convivir con el virus. “El consejero está de acuerdo, yo también lo estoy y he hablado con muchos médicos”.

La @comunidadmadrid seguirá los pasos que el Gobierno central decida.



Pero somos una autonomía que ha controlado la epidemia, reforzado su sistema sanitario y sabe lo que hace.



Preparamos una campaña de prevención individual; el lunes todos los madrileños tendrán su mascarilla. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 8, 2020

La presidenta madrileña ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos para que extremen la precaución y ha asegurado que este “fin de semana todos los madrileños tendrán una mascarilla que les vamos a proporcionar de manera gratuita y la van a poder retirar en las farmacias”. Porque "lo que va a haber a partir de ahora es mucha responsabilidad individual y vamos a decretar en según qué espacios, que la mascarilla sea obligatoria.

Ahora que sabemos que el Covid va a estar dos años con nosotros, tenemos que hacer una consejería proactiva que además integre el trabajo que se estaba haciendo en las residencia. A la vez tenemos que estar dando respuestas a las distintas fases y de cómo se encuentra la Comunidad y por eso había encargado informes a Antonio Zapatero informes diferentes y a esto se suma que se estaba agotando el plazo para tomar la decisión de si se entra en la fase siguiente. Esta directora ha decidido que ella no quería continuar con este paso.

Dimisión de la directora de Salud pública

La presidenta madrileña ha asegurado que la hasta ahora directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes “no sabía” la reorientación que quería dar a la Consejería de Sanidad en la desescalada. “De haberlo sabido, se hubiera quedado seguro de la mano de Antonio Zapatero (...). No hablé con ella, tomó la decisión, se la comunicó al consejero y ya está. Hubiera preferido que hubiera conocido los planes que tenía antes de tomar una decisión”.