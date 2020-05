Ayuso: “Habré cometido errores, pero he traído buen material médico para sanitarios y ciudadanos”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado esta mañana en el programa Espejo Público de Antena3, que dirige y presenta la periodista Susanna Griso, en el apartado de entrevistas “Un café con Susanna”.

Díaz Ayuso ha respondido a las cuestiones que se le han ido planteando, en especial a las que más críticas han estado generando, entre ellas, el reparto de las masacarillas o los ataques que está recibiendo por parte del Gobierno y sus socios, así como la negativa a que la Comunidad de Madrid pase a fase 1.

En cuanto a los ataques que viene sufriendo, Ayuso ha declarado que “lo que está claro es que Pedro Sánchez dirige un partido -es secretario general- el PSOE que está lanzando todo tipo de insidias contra mí, acusándome de muertes”, a lo que Griso le refería al mensaje en las redes sociales en las que el PSOE le acusaba de ser ejemplo de gestión ineficaz e irresponsable, a las pocas horas de negar el Gobierno central el paso a la fase 1 a la Comunidad de Madrid.

“Y muchas personas cercanas a la Moncloa y a sus poderes no han dejado estas semanas de acusarme directamente, de echarme muertes encima, de llamarme a mí responsable y, por supuesto, todo tipo de ataques desmedidos como puede ver cualquiera en las redes sociales”

Para Díaz Ayuso, estos ataques se explican por el intento de desviar la atención, por parte del Gobierno central de sus errores en la gestión de la crisis de la pandemia. “Intentan por todos los medias justificar que si ellos se equivocan, yo también y que todos somos iguales, y yo habré cometido errores, pero he traido buen material para mis ciudadanos, para mis sanitarios, he creado lo de Ifema, hemos hecho las cosas con muy pocos recursos siendo una comunidad autónoma, y lo hemos hecho bastante bien”. En este aspecto ha destacado las críticas de organismo internacionales e independientes que ha recibido el Gobierno.

Cuestionada por el reparto de mascarillas a la población, la Presidenta ha dicho que “yo quiero lo mejor para los ciudadanos, y si esas mascarillas son buenas para los sanitarios, son también buenas para los pacientes oncológicos, para las personas que puedan tener patologías previas y no lo sepan, para personas que están saliendo por primera vez en esta primera fase donde todavía no nos hemos organizado todos con las mascarillas, y yo no quiero por nada del mundo que una persona mayor a comprar al supermecado y la contagien”, a lo que ha añadido, “si lo que me pueden achacar es que es de gran calidad la mascarilla, ojalá todas las críticas sean ésas”.

Ayuso ha destacado en cuanto al reparto de las mascarillas que “no quita, para que todos los sanitarios, que también tienen sus mascarillas en las farmacias, hayan estado recibiendo mascarillas constantemente por parte de la Comunidad de Madrid, que no parte del Gobierno”.