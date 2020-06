Tensión en la Asamblea con la «ayusofobia»

La tensión en la Asamblea crece de manera inversamente proporcional a la evolución de la pandemia en Madrid, aunque el cruce de acusaciones tenga como protagonista la gestión sobre la Covid-19. La sesión de control al Gobierno de hoy en la Cámara de Vallecas ha sido especialmente tensa y ácida por el rifirrafe entre el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a cuenta de una pregunta de la comisión sobre residencias. «Los españoles no tienen “madrileñofobia”, tienen “ayusofobia”. ¿Le parece pragmatismo dejar cadáveres durante horas sin recoger, sra Ayuso? ¿Le parece pragmatismo juntar mayores contagiados con mayores sanos? ¿le parece pragmatismo salvar vidas en función de la cuenta corriente de cada uno de los enfermos? No me vuelva a decir que todo esto es una caza de brujas contra usted», dijo desafiante a la presidenta regional. Pero Ayuso afeó al portavoz de Más Madrid. «Tienen todavía la poca vergüenza de decir a los médicos de la Comunidad de Madrid qué paciente tendría que haber entrado en la UCI, si estaban atendidos por ser de la sanidad pública o la privada. No sé como no les da congoja decirle eso a los médicos. ¿Se cree que hay uno solo que se han dejado llevar por sus estigmas: este viene de la privada... este de la pública...que el otro se muera porque es anciano. ¿No les da vergüenza decir algo tan absurdo?».

También arremetió contra la presidenta regional la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, quien criticó que, a pocos días de entrar en la «nueva normalidad» y de que se abra el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas haya enviado una carta al presidente del Gobierno para exigirle un plan. «A partir del próximo día 21 de junio tiene todas las competencias íntegras, póngase a gestionar», la exigió.

Quien también estuvo especialmente crítico en su discurso contra la presidenta regional fue el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, después de las críticas vertidas por Ayuso contra el Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos días ante la falta de un plan para Barajas, «la puerta de entrada del virus». «Céntrese en las lagunas de sus competencias, pone usted más diligencia en criticar los planes del Gobierno de la nación que en cumplir sus responsabilidades», dijo Gabilondo. Pero Ayuso insistió en la necesidad de una mayor implicación en el Gobierno de la nación en lo que afecta a la gestión de las medidas sanitarias con la «nueva normalidad». «Lo ven como una provocación, pero simplemente le estoy diciendo al Gobierno de España cómo nos podemos sentar juntos para que la historia no se repita después de las imágenes y las noticias que nos llegan de otros países».

Distancia y aforos

Díaz Ayuso y el vicepresidente Aguado han mantenido hoy una reunión de coordinación con el alcalde y la vicealcaldesa de Madrid para establecer una línea de comunicación constante en la evolución de las medidas que se van a poner en marcha a partir del lunes. Estarán basadas en el mantenimiento de la distancia de seguridad en el exterior y en la limitación de los aforos en zonas cerradas. Para Barajas destacó la importancia de los test.