Podemos pedirá que Ayuso sea la primera en comparecer en la comisión sobre las residencias

La Comisión de investigación sobre la gestión de las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid ha arrancado esta mañana en la Asamblea de Madrid con la constitución de la Mesa, cuya mayoría ostentará la izquierda y estará presidida por el PSOE. De esta forma ha quedado compuesta por José Ángel Gómez Chamorro (PSOE) como presidente, Diego Sanjuanbenito (PP) como vicepresidente y Paloma García (Unidas Podemos) como secretaria. La comisión contará con 18 diputados (tres por cada grupo parlamentario). Así, la izquierda se ha hecho con la mayoría del órgano rector de esta comisión, debido a que Vox ha dejado en minoría a PP y Ciudadanos al no sumarse en las votaciones para designar a los miembros de la Mesa, informa Servimedia.

Una vez constituida la comisión, los grupos tendrán un plazo de cinco días para presentar sus propuestas de comparecientes, debidamente motivadas, que deberán ser calificadas por la Mesa de la Asamblea. Pero la portavoz de Unidas Podemos (UP) en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, ya ha anunciado hoy mismo que pedirá que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sea la primera compareciente en la comisión de investigación. No obstante, será este órgano el que, una vez los grupos parlamentarios entreguen sus propuestas de comparecientes, las analice, defina un esquema de comparecencias y solicite a la Mesa de la Asamblea la habilitación de las sesiones necesarias. Cada sesión contará con un máximo de cuatro comparecientes cuyas comparecencias tendrán una duración máxima de una hora y 45 minutos. La Comisión tiene previsto acabar sus trabajos en un año, sin perjuicio de una posible prórroga, y elaborará un dictamen a su conclusión, en un plazo de treinta días, para elevar al pleno., informa Efe.

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha asegurado que el Gobierno regional acudirá si lo precisan a la comisión de investigación de residencias, constituida este lunes en la Asamblea, para dar “todo tipo de explicaciones”. “Nosotros como Gobierno si somos citados acudiremos, como siempre, a dar cualquier tipo de explicaciones. Es nuestra obligación desde el Ejecutivo”, ha señalado. Además, ve “llamativo” que Vox haya entregado la Presidencia de la comisión al PSOE, como ya hicira anteriormente con la comisión para la reconstrucción.

Cs

En declaraciones a los medios, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra, ha criticado que Vox haya preferido “que la izquierda controle” y que el PSOE presida esta comisión, que busca “aprender de los errores y que jamás se vuelvan a repetir”.

Vox

La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha denunciado “un pacto PP, PSOE y Unidas Podemos” para “esconder” lo ocurrido en las residencias durante la pandemia. ”El representante del gobierno criminal de Pedro Sánchez de presidente, el representante de Isabel Díaz Ayuso de vicepresidente, el representante de Pablo Iglesias de secretario. Esta es la mesa de la Comisión de investigación de residencias, una vergüenza”, ha indicado en su cuenta de Twitter.

PP

El portavoz del PP en la comisión, Carlos Izquierdo, ha manifestado que los grupos “de centro-derecha” deberían haberse puesto de acuerdo par evitar que el PSOE presida la comisión de investigación, que debe, ha dicho, analizar “de forma objetiva” lo que ha ocurrido en las residencias durante la pandemia.

PSOE

Por su parte, la portavoz del PSOE en la comisión, Purificación Causapié, ha declarado que la intención de esta comisión es “dirimir responsabilidades políticas” y saber qué se ha hecho mal “para mejorar en el futuro”. Según ha explicado la diputada socialista, los grupos parlamentarios elaborarán esta semana un plan de trabajo, que esperan tener cerrado “antes de vacaciones”, y harán las propuestas de comparecientes que consideran que deben acudir a la comisión, como familiares, trabajadores y personas “que hayan tenido responsabilidad en la gestión de las residencias dentro de la Comunidad de Madrid”.

Unidas Podemos

A su juicio de Unidas Podemos, según ha declarado Isa Serra, “lo que ha sucedido tiene que ver con un modelo que se basa en el negocio de empresas privadas en las residencias y ese modelo no es a favor de los derechos de los madrileños ni de los residentes sino de los grandes fondos buitres”. Tras manifestar su alegría por el hecho de que en la comisión de investigación la izquierda tenga mayoría de la Mesa, dijo que no puede suceder de nuevo “lo que ha pasado con la aplicación de esos protocolos que han excluido a personas de su derecho a la salud y no han garantizado auxilio para estas personas”.

Más Madrid

El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha celebrado que “quienes consideran que lo que ha pasado en las residencias es meramente una anécdota no vayan a tener el control de la comisión”, ya que lo ocurrido en las residencias es “realmente grave” y han podido darse “comportamientos delictivos”.