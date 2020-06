Ayuso califica de “absurdo” el relato de la oposición sobre las residencias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que la oposición en la Asamblea quiere poner en marcha la comisión de investigación sobre residencias para construir un relato “como si fuera un plató de televisión”, para “partir” su Gobierno y “lanzar soflamas indignantes”. En el Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta al portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, Ayuso le ha preguntado “cuántas familias azuzadas por el dolor y alimentadas políticamente” van a llevar en otoño al Parlamento así como a cuántas familias “van a engañar y decir que la muerte de su padre y de su abuelo se podría haber evitado cuando era imposible ante la guerra que ha vivido la Comunidad”.

”No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza una y otra vez extrayendo casos concretos, manipulando la situación, actuando con tanta frivolidad y falta de empatía y de sensibilidad ante lo que ha sucedido en los hospitales y en las residencias”, ha lanzado.Ayuso ha ironizado con que los diputados presentes de la izquierda son “grandes conocedores de la medicina” porque sabían en cada momento lo que había que hacer y en cada decisión pero “nunca se dignaron a visitar un solo hospital”. ”Ustedes tienen todas las recetas para ver qué se podía haber hecho en esas noches de dolor; y tienen la poca vergüenza de decirle a los médicos de la Comunidad qué paciente tenía que haber entrado en la UCI, si estaban atendidos por ser de la sanidad pública o la privada… No sé cómo no les da congoja decirle eso a los médicos”, ha sostenido. La jefa del Ejecutivo autonómico ha criticado de “absurdo” este relato y les ha pedido tener “un poco de dignidad y vergüenza”.