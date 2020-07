Firmados los Acuerdos de la Villa: 352 medidas para el Madrid postpandemia

Los portavoces de los cinco grupos municipales más el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, firmaron este martes los Acuerdos de la Villa, que contemplan 352 medidas para la reconstrucción de Madrid tras la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19. Además, de Almeida, firmaron el acuerdo la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs), y los portavoces del PP, Andrea Levy; de Más Madrid, Marta Higueras; del PSOE, Pepu Hernández, y de Vox, Javier Ortega Smith. Todos los grupos municipales decidieron que la celebración de este pleno “histórico” debía celebrarse en la Casa de la Villa, la que fuese sede del Consistorio madrileño durante 400 años, informa Servimedia.

Almeida: Madrid es rompeolas de todas las Españas y ejemplo de entendimiento

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha celebrado el “hito histórico” de los Acuerdos de la Villa, que para el regidor muestran que “Madrid es ejemplo de una manera distinta de hacer política”. Almeida ha citado a Machado para señalar que “Madrid es el rompeolas de todas las Españas”, y que “se puede llegar a acuerdos en beneficio de todos”, por un “imperativo ético”, el de la memoria de las víctimas del coronavirus en la capital y el comportamiento de los madrileños al cumplir con el confinamiento para evitar contagios. El primer edil de la capital ha hecho este martes la última intervención del pleno que ha aprobado por unanimidad el acuerdo en cuatro ámbitos: social; de estrategia de ciudad; de economía, empleo y turismo y de cultura y deportes, celebrado en el Salón de Sesiones Histórico de Casa de la Villa, el edificio del siglo XVII que durante cuatrocientos años fue sede del Consistorio madrileño, informa Efe.

Madrid, rompeolas de todas las Españas. Hoy es un día histórico y lo es gracias a todos. pic.twitter.com/dF3b11LALM — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) July 7, 2020

El alcalde de Madrid ha destacado la generosidad de todos los concejales y su “altura de miras” para sacrificar sus propuestas propias “en beneficio del interés general” y ha defendido “el entendimiento y no la confrontación” para superar una crisis “devastadora” y una herida “imborrable que no insuperable”. Y ha agradecido, uno a uno y por su nombre de pila, su labor a los 57 concejales del Ayuntamiento de la capital, siete de ellos presentes por videoconferencia. El alcalde de Madrid ha reivindicado además, en declaraciones a los medios, una política útil y ha llamado a construir un futuro en el que quepan todos, donde las diferencias no pidan el entendimiento, con un espíritu de diálogo y de concordia.

A la celebración de este Pleno Extraordinario asistieron también los exalcaldes de Madrid José María Álvarez del Manzano, Alberto Ruiz Gallardón y Manuela Carmena, y de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, padre de la Constitución. También han acudido este martes representantes de la patronal madrileña, el presidente de la CEIM Miguel Garrido, los sindicatos, ONG o los Cronistas de la Villa, además de la última paciente del hospital de campaña, Gloria Obispo Olmeda, además de 49 concejales presenciales y ocho que participaron vía telemática. Antes del comienzo de la sesión extraordinaria, se guardó un minuto de silencio en recuerdo y respeto a todas las víctimas provocadas por el coronavirus y continuó con la intervención de representantes de los cinco grupos municipales. A todos ellos el alcalde les ha agradecido su presencia y apoyo.