El examen perfecto de Franco Salinas

Las nuevas generaciones están bien adaptadas a la tecnología digital y esta extraña selectividad les ha puesto a prueba, y el resultado ha sido más que satisfactorio. Tras unos meses en los que estudiantes y profesores se han tenido que adaptar a la enseñanza on line, llegó la EvAU , examen de acceso a la universidad para los alumnos de 2º de Bachillerato en la que el 92,16% de los alumnos ha superado la prueba.

Y el mejor de ellos ha sido Franco Salinas, un alumno del instituto concertado El Valle III, de Las Tablas, que realizó un examen perfecto, obteniendo un 14, la nota máxima. Aunque esperaba que fuera buena, al enterarse del resultado «primero no me lo creía mucho, pero luego muy contento» porque le va a permitir escoger lo que quería estudiar, el doble grado de Matemáticas y Física en la Universidad Complutense, que el año pasado tenía una nota de corte de 13,77. Franco confiesa que «aunque había trabajado mucho, tenía miedo de no llegar porque es un grado muy exigente en cuanto a la nota».

Acerca de la incidencia que ha tenido el coronavirus en el fin de curso y en la preparación del examen, Franco califica la situación de «extraña» aunque les ha beneficiado en algunos aspectos. «Al principio fue un poco duro acostumbrarse a las nuevas circunstancias, había que entregar tareas, cambió un poco la metodología, pero es verdad que con las facilidades que puso mi colegio no fue demasiado. Tuvimos clases on line, con videollamadas con los profesores y eso se hizo muy ameno y no perdimos el contacto con ellos». Con respecto a los cambios en la EvAU, reconoce que «pudimos estudiar un mes más, de repaso que eso sirvió bastante y la posibilidad de elegir las preguntas, eso benefició a muchos alumnos que a lo mejor, estos últimos temas que habíamos dado, que les había costado entenderlos un poquito más por la vía online, les facilitó el poder escoger otro temario», explicó el estudiante. En cuanto a las medidas de seguridad e higiene, tampoco fue una cosa perjudicial, «al principio te molestaba la mascarilla, por el calor, pero luego una vez ya concentrado en el examen, te olvidabas».

Este estudiante modélico ha sido uno de los 36.791 alumnos presentados, de los que 33.665 han superado la prueba, una tasa de aprobados del 92,16 por ciento, un leve descenso respecto a 2019 cuando la tasa de aprobados fue del 93,11, aunque en esta EvAU 2020 se ha experimentado un acusado aumento en el número de presentados, que con respecto al año pasado ha crecido en más de 6.000 personas. La Universidad Complutense de Madrid es la que ha registrado más aprobados este año, con un 94,10 por ciento.