La división llega a la mascarillas

El uso obligatorio o no de la mascarilla en todo momento también se ha convertido en motivo de discrepancia entre los partidos políticos al ser la Comunidad de Madrid junto a Canarias, las únicas autonomías en no decretar su obligatoriedad también en espacios abiertos independientemente de si se puede guardar o no la distancia de seguridad. Aunque la norma dice que es de uso obligado en transporte público, espacios cerrados y en los espacios abiertos en los que no se pueda mantener la distancia mínima para evitar contagios, el Gobierno regional mantiene la recomendación de su uso en todo momento, como ayer hizo el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que instó a su empleo incluso donde se mantenga la distancia social.

La Comunidad de Madrid considera que no es necesario decretar el uso obligatorio, porque la situación en la región está bajo control sin que de momento se hayan producido rebrotes importantes como sí ha ocurrido en Aragón o Cataluña, la primera en decretar su uso obligado ante el fuerte incremento de contagios. En Madrid, los nuevos contagios diarios están en torno al medio centenar y con cuatro brotes menores bajo control.

Sin embargo, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que si la situación cambia, será obligatoria. De forma similar se manifestó ayer el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quién afirmó que «dado el uso masivo» que está haciendo la población de Madrid, se hace innecesaria esta obligación. Ambos dirigentes, no obstante, han pedido, en especial a los más jovenes, que se use la mayor parte del tiempo, sin descuidar las otras recomendaciones como el lavado frecuente de manos y guardar la distancia social.

Además, tanto Ayuso como Almeida destacaron el alto grado de concienciación de los madrileños con respecto al uso de la mascarilla y las medidas para evitar contagios, poniendo como ejemplo a la afición del Real Madrid que no acudió a celebrar el título de Liga.

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid pidió ayer «expresamente» al Gobierno regional que declare obligatorio el uso de mascarillas, alegando que «tal y como está la situación, no basta con que la mayoría la cumpla. Una minoría es capaz de hacer un gran daño social y, por tanto, nuestra posición es que claramente en este momento se debe determinar el uso obligatorio de la mascarilla», subrayó, en declaraciones recogidas por Servimedia.

Rocío Monasterio, portavoz de Vox, también pidió que se use en todo momento. «Es prudente», a la vez que afirmó que debería ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien debiera establecer un criterio sobre su obligatoriedad para todas las autonomías.

De esta misma opinión es la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que apuesta por la obligatoriedad por razones de prudencia, «porque no queremos rebrotes; mejor pecar por exceso de celo y no deberíamos caer en un exceso de confianza», concluyó.