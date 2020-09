Un 3% de positivos asintomáticos tras más de 16.000 PCR aleatorias

Los primeros resultados de las pruebas aleatorias masivas que la Comunidad de Madrid realizó en ocho de los distritos y municipios más afectados de la región por la pandemia han supuesto importantes revelaciones en lo que respecta al comportamiento del coronavirus. Y es que, según destacó ayer el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, el estudio muestra que no toda PCR con resultado positivo es infecciosa. Además, según adelantó a LA RAZÓN, de las pruebas llevadas a cabo en Villaverde, Usera y Carabanchel, hasta un 35% de los asintomáticos positivos no tiene capacidad infectiva.

En total se han llevado a cabo 16.380 PCR en ocho distritos y municipios con doce actuaciones –ya que se repitieron en Carabanchel, Usera, Villaverde y Puente de Vallecas– siendo Fuenlabrada la zona en la que más voluntarios participaron, con 1.717. Estos test han arrojado entre un 2,8 y un 3% de positivos asintomáticos. «De cada 100 personas que puedan circular por estos barrios un 3% puede ser infeccioso, en el sentido de que puede ser asintomático», explicó Antonio Zapatero.

En las zonas básicas de Carabanchel, Usera y Villaverde el 35% de las PCR positivas, en ciclos altos del ciclador –la máquina que analiza la PCR–, por encima del ciclo 29 no tienen capacidad infectiva, «son restos de virus». Eso quiere decir que en el análisis de la población que se están haciendo, «de cada 100 ciudadanos asintomáticos de los barrios de más alta incidencia, el 98% no tiene capacidad infectiva. El mensaje es que no toda PCR positiva tiene capacidad infectiva», detalla Zapatero.

Estas actuaciones realizadas «nos han dado una información muy veraz, muy real, de lo que está ocurriendo en ciudadanos asintomáticos, de cómo está la pandemia en los tramos de edad con mayor nivel de infección y de cómo se comporta en estas intervenciones masivas», apuntaba el viceconsejero.

Además el estudio «tiene un efecto bueno, y es que se ha producido una gran colaboración de la ciudadanía. Nosotros manejábamos la posibilidad de hacer entre 500 y 1.000 pruebas en cada una de las intervenciones y hemos llegado, en el caso de Fuenlabrada, a realizar 1.717, que fue el récord, lo que demuestra que la ciudadanía está preocupada», destacaba Zapatero.

En cuanto a la posibilidad de repetir estas intervenciones, el viceconsejero no lo contempla. «En principio no se van a hacer más pruebas, pero no descarto que se puedan hacer intervenciones puntuales en sitios concretos, en municipios más pequeños, o barrios, pero ya de carácter tan masivo como las que se han hecho, no creo que hagamos más en principio».

Por otra parte, Zapatero destacó que el haber realizado las PCR en las zonas de mayor afectación por contagios de la Comunidad les ha permitido difundir mensajes, «hacer recomendaciones en esas poblaciones, de que es bueno evitar las reuniones sociales, evitar grupos y además, la importancia que tiene cumplir la cuarentena y el aislamiento en el caso de resultar positivos en las PCR».

Informe epidemiológico

Ayer se dieron a conocer los últimos datos sobre la afección por coronavirus en la Comunidad. El Informe Epidemiológico de Vigilancia de Covid-19, publicado por la Consejería de Sanidad, que recoge datos actualizados hasta el 30 de agosto, refleja que en la última semana nuevamente distritos del sur de la capital vuelven a ser los más castigados por la pandemia de coronaviurs, tanto en cuanto al número de casos positivos detectados como al índice de contagios por cada 100.000 habitantes. Según este índice, Puente de Vallecas, Usera y Villaverde encabezan el listado de los distritos con unos valores de 494,4 (casos por cada 100.000), 449,2 y 422,2 respectivamente. Puente de Vallecas se sitúa también a la cabeza en cuanto al número de positivos detectados con 1.196 casos, sin embargo, a este respecto, son los distritos de Carabanchel, con 936 positivos y Ciudad Lineal con 700 los que le siguen. A continuación aparecen Villaverde con 655 casos en la última semana, Usera con 643 y San Blas-Canillejas con 468. En cuanto a los municipios de la región más afectados también repiten en los primeros lugares Fuenlabrada, Parla y Alcobendas, éste último encabezaba el listado la semana pasada.

Baja la presión asistencial

En cuanto a los datos facilitados ayer en el Informe Diario de Situación, se notificó un descenso en el número de pacientes ingresados en los hospitales de la región que pasaron de los 2.043 indicados en el informe del lunes, a los 2.031 de las últimas 24 horas de ayer, doce pacientes menos, de los que 1.811 estaban en planta y 220 en la UCI. Este es el primer descenso de pacientes ingresados desde que comenzó a aumentar a finales de julio. También las altas médicas han registrado un considerable incremento pasando de las 82 indicadas en el informe anterior, a las 227 comunicadas ayer. Sin embargo, los casos positivos leves que están en atención domiciliaria bajo seguimiento médico por Atención Primaria, volvieron a subir, pasando de 10.922 a 12.617 pacientes. Otro dato es que los fallecidos en los hospitales han aumentado, pasando de 14 a 18 en 24 horas. Así como también han crecido los contagios con 563 nuevos positivos detectados por PCR.