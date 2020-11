¿Están preparadas todas las farmacias de Madrid para hacer test de antígenos?

¿Todas las farmacias están preparadas para hacer test?

No todas podrán hacerlo porque para ello hay que cumplir con uno de los dos modelos que se han diseñado y no todos van a contar ni con los recursos humanos ni de estructura. Las farmacias que puedan realizarlos en su horario de apertura tendrán que tener un espacio diferenciado con un circuito de acceso acotado. Además tienen que disponer de un espacio diferenciado para poder dar la información al paciente sobre el resultado del test. Se debe respetar la privacidad y seguridad del resto de usuarios. Las que lo hagan fuera de su horario de apertura, también tendrán que habilitar un espacio. El objetivo es facilitar el cribado poblacional que lleva realizando la Consejería de Sanidad desde septiembre.

¿Es necesario tener formación adicional para hacerlos?

Los farmacéuticos, por nuestra formación universitaria, ya contamos con esta competencia. Incluye una gran riqueza formativa en técnicas instrumentales y analíticas que nos habilitan para hacer estos test y otros más complejos. Para poder realizarlos, tenemos que estar acreditados por un curso de actualización online gratuito que se va a impartirá través del Colegio de Farmacéuticos y en colaboración con sociedades científicas.

¿Coloca a las farmacias madrileñas en una situación de ventaja con respecto al resto?

Las farmacias, junto con la Consejería de Sanidad, llevan trabajando desde agosto en un procedimiento que garantice tanto la seguridad de los usuarios que comparten espacio en la farmacia, como el paciente que se está realizando el test. Es una iniciativa que se empezó a forjar en el mes de agosto y lo vamos a hacer por la demanda urgente de la población y de la situación epidemiológica que vivimos. Es una iniciativa del colegio de farmacéuticos de Madrid y estamos contentos porque ha llegado el momento de dar apoyo a este cribado que demuestra que es acertado en la identificación de pacientes asintomáticos. Los que presentan síntomas compatibles con la Covid-19 tendrán que ser dirigidos al centro de salud. Aquí haremos un cribado lo más masivo posible a usuarios asintomáticos porque, en el momento en el que estamos, es muy importante identificarlos para aislarlos y evitar la propagación del virus. La seguridad de los datos está garantizada.

¿Por qué los médicos y enfermeros rechazan que hagan test de antígenos las farmacias?

No es momento de hablar de competencias ni de intrusismo, sino de apoyarnos y trabajar juntos en el mismo sentido con el objetivo de localizar al mayor número de personas asintomáticas para frenar juntos esta situación. Somos parte del sistema y somos claro ejemplo de éxito de programas colaborativos con las administraciones públicas. Hay que quitar presión al sistema. Es una demanda del ciudadano. No todo el mundo quiere ir al centro de salud y no olvidemos las zonas rurales. Somos accesibles.