Vuelve C!Print a Madrid

Los próximos 28, 29 y 30 de septiembre de 2021 se celebrará en Madrid la 7ª edición de C!Print, el evento de referencia en España dirigido a profesionales de la impresión, la comunicación visual y la personalización. La actual crisis sanitaria obligó al organizador a cancelar la edición 2020 del salón, y este próximo 2021 vuelve el evento con más novedades, y con todas las medidas de control implementadas, para asegurar el correcto desarrollo del salón y garantizar la seguridad de todos los asistentes.

C!Print Madrid cuenta con el apoyo de las marcas líderes del mercado de la impresión, la comunicación visual y la personalización. También con el de FESPA España, la asociación de profesionales del sector de la comunicación visual, y que define a C!Print como un valor seguro y necesario en un momento clave de la reactivación del sector.

Reorganización de los espacios

En esta nueva edición, los espacios se han reorganizado para cumplir con todas las especificaciones necesarias y mejorar al máximo la calidad de la experiencia del visitante. La planta baja acogerá los expositores, fabricantes y distribuidores de gran y mediano formato; y la planta alta reunirá los expositores de pequeño formato, personalización, proveedores de servicios de impresión, señalética y display. La entreplanta estará dedicada en exclusiva a contenido.

Un salón dinamizador

Durante 3 días, todas las novedades del sector de la impresión en gran, mediano y pequeño formato, corte, acabado, señalética, display, rotulación, marcaje y personalización, se mostrarán a los visitantes que no han podido verlas in situ durante este periodo particular. La organización prepara un evento que permita la vuelta a la actividad. Pierre Mirlit, director del salón asegura:

“Desde C!Print apostamos por crear resortes de crecimiento, y por eso trabajamos incansablemente para que el momento del reencuentro entre colegas sea una experiencia única, y represente el impulso para retomar la actividad que el sector necesita”.

C!Print Madrid continúa con su oferta de contenido genuino, poniendo en el centro del evento demostraciones en vivo, nuevos contenidos y un intercambio constante de conocimientos. Por ejemplo, el taller Plug&Play, ubicado en el centro de la planta alta, mostrará las últimas innovaciones en personalización, desde la personalización en línea, hasta lograr el producto final. Un espacio donde el visitante podrá ver como se implementan los diseños en toda una gama de soportes a través de diferentes técnicas.

El programa de conferencias de este año versará sobre temas de actualidad tecnológica, digitalización, tendencias o sostenibilidad, entre otros. Además, este año se dará un papel protagonista al impresor, a su trabajo, inquietudes, y a su capacidad de búsqueda de nuevos mercados.

Nuevos espacios de demostraciones y contenido

En esta próxima edición 2021, C!Print presentará el espacio C!Wrap, dedicado al mundo del covering y sus innumerables aplicaciones. El nuevo espacio se dividirá en 3 partes: demostraciones, workshops y exposición, y promete atraer a la extensa comunidad de especialistas de la península.

El espacio CoxCrea aumentará su repercusión en esta edición con una nueva marca ficticia todavía por revelar y en una nueva localización. El visitante podrá ver el resultado de la implementación de una campaña de comunicación ficticia en diferentes soportes y categorías: impresión textil, decoración, sostenibilidad y comunicación visual. Un espacio inspirador de obligada visita.

Un evento híbrido: C!Print PULSE

Otra de las novedades que integra en esta edición C!Print Madrid será la nueva plataforma digital C!Print PULSE. Una plataforma que permitirá seguir el evento online, ver las conferencias y workshops en streaming, hacer networking y acceder a contenido exclusivo de los expositores. Una forma de adaptarse a las nuevas formas de concebir los eventos y enriquecer el contenido del salón físico.

Mantener el vínculo con la comunidad C!Print

El periodo de registro para conseguir acreditaciones se abrirá a principios de mayo de 2021. Hasta entonces, los interesados en seguir las noticias y novedades sobre C!Print, pueden visitar su web oficial www.salon-cprint.es También pueden entrar en C!Print Sourcing, la plataforma online de búsqueda de equipos y material www.cprint-sourcing.com/es disponible 365 días al año, y una genuina extensión del salón físico.