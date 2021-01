Se hunden los techos de los aparcamientos de las cárceles de Aranjuez y Ocaña

Funcionarios de prisiones, a través de Acaip-UGT, sindicato mayoritario, han solicitado a la Administración que se tomen las medidas oportunas para dejar expeditos los accesos a las cárceles de Madrid. Subrayan que hay trabajadores atrapados desde el pasado viernes sin poder salir, ni tampoco ha podido acceder el relevo.

En el centro de Aranjuez también quedaron atrapados los familiares de internos del último turno de comunicaciones, que ya fueron evacuados tras pasar toda la noche en el centro.

El acceso hasta los centros se realiza a través de vías que suelen salir de carreteras secundarias, por lo que las máquinas quitanieves no llegan hasta allí. De hecho, en la tarde del sábado, una máquina quitanieves de la Comunidad de Madrid llegó hasta el control de acceso del complejo penitenciario de Meco (Madrid 1 y Madrid 2), pero no accedió hasta el aparcamiento interior y los funcionarios no pudieron salir dada la gran cantidad de nieve que se ha acumulado.

La situación en el Centro de Valdemoro es aún peor: el acceso al centro desde la carretera de Pinto a San Martín de la Vega es de varios kilómetros y está totalmente inaccesible.

Esta circunstancia se repite en el acceso al centro de Navalcarnero, Soto, Estremera y Aranjuez, por citar centros de Madrid, provincia especialmente afectada por este temporal.

En Aranjuez y Ocaña se han hundido los techos de los parkings sobre los vehículos de los funcionarios dejándolos aplastados e inaccesibles.

“Esta situación tiene que atenderse de forma urgente. Los efectivos llevan muchas horas trabajando, se puede dar la circunstancia de necesitar una salida urgente a hospital y es imposible el acceso de una ambulancia en estos momentos”. “El servicio público penitenciario es esencial y el colapso que pueda originar el temporal de nieve y frío debe atemperarse con medidas eficaces con la mayor inmediatez posible”, señala Acaip.