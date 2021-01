Saltan las alarmas en Madrid: los hospitales tienen ya los mismos pacientes ingresados que el 29 de abril

Ayer, de nuevo, volvió a ser un mal día en términos de evolución epidemiológica para la Comunidad de Madrid. Los contagios, las hospitalizaciones y los fallecidos siguen al alza. En el día en el que entra en vigor el toque de queda a las 22 horas y las administraciones públicas volvieron a hacer un llamamiento para generalizar el teletrabajo y suprimir las reuniones y los encuentros innecesarios, la Consejería de Sanidad notificó 1.249 casos nuevos, de los 657 corresponden a las últimas 24 horas.

En este último día, Madrid volvió a superar el medio centenar de fallecidos por covid. En concreto, en las últimas 24 horas, perdieron la vida 58 personas como consecuencia directa de la pandemia. En ese mismo lapso de tiempo se firmaron 109 altas hospitalarias. La situación en los centros hospitalarios sigue siendo preocupante. Hay 4.331 pacientes covid en planta, 224 más que el día anterior. Y también hay 663 pacientes covid en las UCI, lo que supone un aumento de 13 con respecto a los datos del domingo.

Una instantánea que devuelve a la Comunidad de Madrid al mes de abril de 2020, en tiempos en los que la región aún permanecía confinada y dentro de la primera ola de la pandemia. De hecho, si tenemos que buscar un día de la pandemia que se parezca al de ayer en términos de pacientes hospitalizados en planta y en Unidades de Cuidados Intensivos, ese día estaría a mitad de camino entre el 29 y el 30 de abril. El 29 de abril permanecían hospitalizadas en los hospitales madrileños un total de 5.171 personas a consecuencia directa de la pandemia. De ellas, 4.398 estaban en planta y otras 773 en las UCI. Un día después, el 30 de abril, la situación continuó mejorando –ya lo venía haciendo desde varias jornadas antes– y el número de hospitalizados se redujo a 4.945. De ellos, 4.218 estaban en planta y 727 en las UCI. Hay que tener en cuenta también un hecho dramático: entre el 29 y el 30 de abril perdieron la vida 71 personas.

Datos covid del 30 de abril de 2020

El doble que hace 15 días

Es por ello que esos 4.945 pacientes covid en los hospitales madrileños dan forma a la cifra más parecida a los 4.994 que a día de ayer permanecían ingresadas. Con una diferencia notable que redunda en la gravedad del momento actual. Ese 30 de abril de 2020 dio paso a un mes de mayo en el que los hospitales fueron viendo cómo se reducía progresivamente la presión. Ahora, la tendencia es exactamente la contraria: una curva ascendente que los profesionales sanitarios consideran que, como consecuencia de la aparición de la cepa británica, puede convertirse en una «pared vertical» de nuevos casos que vuelva a llevar al límite los recursos sanitarios de la región y el «plan de elasticidad» con el que la Consejería de Sanidad amplía de forma notable las camas tanto de hospitalización como de cuidados intermedios e intensivos. Los datos confirman esa tendencia cruzada. El 15 de mayo –dos semanas después de esos casi 5.000 pacientes hospitalizados–, seguían en planta 1.927 personas mientras que en las UCI otros 358 pacientes covid. O lo que es lo mismo, dos semanas después la presión hospitalaria se había reducido a la mitad, con 2.285 ingresados.

Datos covid en Madrid del 25 de enero

Si, por contra, echamos la vista 15 días atrás, también es muy perceptible el empeoramiento en Madrid. El 10 de enero había en los hospitales de la región 2.325 pacientes en planta y 408 en las UCI, o lo que es lo mismo, un 46% menos que actualmente.

Nuevas medidas

Esta preocupante situación se concretó en el día que entraron en vigor las nuevas restricciones: adelantar el toque de queda a las 22 horas y el cierre comercial y de la hostelería a las 21 horas; la reducción del número máximo de personas que se pueden reunir de 6 a 4; la prohibición de las reuniones de los no convivientes en domicilios y el aforo de los centros comerciales queda limitado al 50%; al 75% en teatros, cines y otras instalaciones culturales, un 40% en las salas multiusos polivalentes (como el Wizink Center), las terrazas al aire libre podrán permanecer al 75%, y los centros de formación no reglada, también al 75%. Del mismo modo, desde las administraciones públicas se ha insistido en las últimas horas en la urgencia de reducir los contactos sociales y laborales a la mínima expresión ante la necesidad de doblegar la curva de esta tercera ola. En este contexto, el Ayuntamiento de Madrid activó ayer un plan especial para que permanezcan en casa trabajando todos los empleados públicos que no realizan una labor esencial y cuya presencia no es indispensable para la realización de sus funciones, en línea con el protocolo aprobados hace meses por el Gobierno regional.