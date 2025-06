Un experto gastronómico visita la cafetería más cara de Madrid y alucina con la calidad: "No es por hablar pero..."

Comer por Madrid muchas veces acaba siendo tema de debate entre amigos. A falta de no saber elegir un buen restaurante, muchos creadores de contenido se dedican a probar establecimientos y facilitan el trabajo al resto de usuarios. Esta vez, un youtuber que se dedica a visitar locales y probar comida, visitó la cafetería más cara de Madrid y acabó sorprendido con el precio final.

El local se sitúa en el Four Seasons de Madrid, ubicado en la calle de Sevilla, al lado de Sol. Se trata de uno de los hoteles más lujosos de la capital, tal y como se puede ver en el vídeo. Aunque tiene una categoría muy premium, el influencer señala que en Google solo tiene un 3,7 de 5 estrellas. "Es el desayuno más caro en la historia del canal", añade.

El Nesquik más caro de Madrid

El influencer, Cocituber, empezó su categoría Gourmet visitando 'El Patio', la cafetería del Four Seasons, ubicada en la última planta del hotel. En el vídeo se le ve rodeado de lujo: "Aquí viene muchísimo empresario. Estoy desubicado totalmente". A a pesar de esperar un tiempo a que lo atendieran para pedir: un Nesquik, una tortilla con caviar y una tostada de aguacate. Al final, añadió un vaso de agua, sabiendo que no se lo iban a cobrar y aclaró que la mejor agua del grifo es la de Madrid.

Cuando llegó el Nesquik, porque no había ColaCao, el influencer se quejó de que ya se lo traían preparado, en vez de servirlo en mesa. "El Nesquik me lo han hecho ellos, con lo que me gusta echármelo a mí", declara. Lo que a simple vista se ve como un vaso normal de leche, a Cocituber le costó 11 euros, una cifra bastante alta aún tratándose de un hotel de lujo.

Un desayuno por 99 euros

Sin embargo, lo más inesperado vino después cuando llegó la tortilla con caviar, el plato de fruta y la tostada. La tortilla, con una proporción bastante considerada, era de patatas y estaba recién hecha. "No soy de comer mucho caviar, pero está muy bueno", afirmó. Cuando llegó la fruta, uno de los platos más caros, resultó ser unas rodajas de kiwi, fresas, piña y moras, y aclaró que: "No es de primera calidad, la podéis comprar perfectamente en el Dia". Esta afirmación sorprende teniendo en cuenta que le costó 22 euros.

Finalmente, afirmó que la tostada tenía buena pinta y el aguacate estaba bastante bueno. Tras probarlo todo y pedir más de tres vasos de agua, llegó el momento de pagar y la cuenta fue todo un disparate. "Hemos desayunado por 99 euros. El Nesquik más caro de mi vida, 11 pavos el Nesquik, 45 la tortilla, 21 la tosta de aguacate y 22 euros la fruta", expone Cocituber.

Con más de 200.000 visualizaciones y cerca de 3.000 comentarios, los usuarios de TikTok han sido bastante críticos con la cafetería: "¿No hay mesas más altas? Eso debe ser incómodo", "Me pregunto si los sueldos son acorde con los precios que cobran...", "El caviar lo puedes comprar en cualquier sitio por muy buen precio" o "Para lo caro que es, ¿el servicio está bastante despistado, no?".