VOX vs. PSOE: ¿Debería eliminarse el mural feminista?

Vox y la lealtad en el Pleno de Cibeles

por Arantxa Cabello. Concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid

La semana pasada Vox presentó una iniciativa para sustituir un mural en un polideportivo de Ciudad Lineal, donde aparecían sólo mujeres de izquierdas representativas de su «feminismo», entre las que se encontraban infiltradas tres que en cualquier sociedad ilustrada nunca hubieran tenido lugar prominente alguno porque tuvieron una actividad violenta o representativa de regímenes totalitarios. Se pretendía que el nuevo mural fuera más acorde con la actividad que se desarrolla en las instalaciones deportivas e incluyera hombres y mujeres del deporte paralímpico y que fuera más bonito también, porque a muchos vecinos del barrio no les gusta su estética.

Ciudadanos, PP y Vox votaron a favor y se desató como suele pasar en estos casos la ira de la izquierda incapaz de aceptar una decisión escrupulosamente democrática cuando afecta a cualquiera de los símbolos de esa religión excluyente del pensamiento único llamada «ideología de género» y que demuestra que el mural no era neutral sino parte de la política de adoctrinamiento social en que estamos sumergidos, en este caso dirigido a los niños.

Hasta aquí todo dentro de lo previsible, los medios adeptos al régimen bramando, las descalificaciones de costumbre e incluso alguna repercusión internacional. En ese ambiente caldeado, la izquierda sabía que la presión coordinada y sostenida podía dar sus frutos porque en ese acuerdo del Pleno de Distrito como eslabón más débil se encontraba Ciudadanos. El espectáculo al que se asistió el Pleno de Cibeles el martes protagonizado por Begoña Villacís, que presa del pánico sacrificó a su concejal, primero en la arena pública ante los medios y, luego, aceptando la urgencia e incluso votando a favor de no acatar el acuerdo del Pleno de Distrito, denota la falta de principios de un partido político que ni siquiera es capaz de practicar un mínimo de lealtad con los suyos.

Ciudadanos representa ese relativismo moral donde los principios son moldeables según el entorno. No buscan nada más que la adaptación al paisaje que ellos perciben a través de los poderosos púlpitos de la izquierda mediática. Ciudadanos demostró que la lealtad a uno de los suyos es prescindible y parece no ser consciente de que frente a su posible electorado lanzó un mensaje de debilidad y de compromisos frágiles, capaz de romper acuerdos democráticos bajo la presión de una izquierda que presenta cada día más tintes totalitarios. Un partido que no entiende que se está librando una batalla mucho más profunda por la defensa de la identidad, los principios y los valores por parte de una sociedad que no quiere someterse a ese nuevo orden mundial que se nos quiere imponer y que utiliza muchas banderas como la falsa igualdad y la ideología de género.

O quizás cabe también preguntarse si la traición a su concejal Ángel Niño describe a un partido que forma parte de ese entramado progre que defiende la pérdida de principios. La política tiene sus propios refrendos cada vez que hay elecciones y muy pronto conoceremos el juicio de los ciudadanos. Yo ya tengo mis apuestas.