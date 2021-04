Cuatro horas para votar y más... Qué saber para una jornada crucial

Tiempo de elecciones... tiempo de dudas, y no solo sobre a qué partido votar. También sobre cómo encajo yo en ese proceso ante el que algunos se ven perdidos de una vez para otra. Y eso que ya han visitado su colegio electoral en bastantes ocasiones. Cosas de la «fiesta de la democracia». El caso es que ayer, el Ayuntamiento de Madrid, como deberán hacer tantos otros, celebró un Pleno extraordinario para seleccionar, mediante sorteo informático, a los 30.483 ciudadanos designados para formar parte de las mesas electorales que van a constituirse el próximo día 4 de mayo, con motivo de la celebración de elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. Y aquí es cuando muchos se tientan y no se sienten ante una cita confusa que les aparta de su zona de confort.

¿Cómo me entero si he sido seleccionado para una mesa electoral?

A las personas seleccionadas se les remitirá una notificación, con acuse de recibo. Posteriormente se les enviará el manual de miembro de mesa, en el que se detallan sus funciones.

¿Quiénes integran las mesas electorales?

Cada mesa está integrada por un presidente y dos vocales designándose adicionalmente dos suplentes para cada uno de estos tres miembros, de modo que el proceso informático designa un total de nueve electores por mesa aunque sólo tres de ellos actuarán el día de las elecciones.

¿Puedo no acudir a la mesa electoral que se me ha asignado?

La condición de miembro de la mesa electoral tiene carácter obligatorio. La no presentación de los electores designados al acto de constitución de las mesas el 4 de mayo se considera delito electoral y dará lugar a su procesamiento judicial. Las penas a las que pueden ser condenados son prisión de tres meses a un año o de multa de seis a veinticuatro meses, según el artículo 143 de la LOREG.

¿Me pagan algo por ir a una mesa electoral?

El presidente y los dos vocales que finalmente constituyen la mesa electoral tienen derecho a un permiso retribuido durante el día de la votación, si dicho día afecta a su jornada laboral; a una reducción de cinco horas de su jornada de trabajo del día siguiente y a una dieta de 65 euros.

¿Cuándo puedo solicitar el voto por correo?

Entre el 14 y el 27 de abril. Fechas importantes para el voto por correo. Correos entregará las solicitudes recibidas en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral en Madrid, quien enviará a los solicitantes la documentación necesaria para que puedan ejercer el voto por correo.

¿Y el último día para votar por correo?

El último día para que los madrileños puedan votar por correo: El plazo es hasta las 14.00 horas del 30 de abril en las oficinas de Correos.

¿Votamos todos a la vez o hay turnos?

El Gobierno regional aconseja a las personas mayores de 65 años y dependientes acudir a votar de 10:00 a 12:00 horas y a los sospechosos de Covid y aquellos que tengan la enfermedad activa, de 19:00 a 20:00 horas.

¿Cuánto tiempo tengo para votar o me debe dar la empresa según la ley?

Los trabajadores cuyo horario coincida en seis o más horas con el de los colegios electorales tendrán derecho a un permiso retribuido de 4 horas. Los trabajadores cuyo horario de trabajo no coincida con el de apertura de los colegios electorales, o cuya jornada sea inferior a 2 horas, no tendrán derecho a permiso retribuido ya que la jornada de trabajo no les impide ir a votar.

¿Votar en tiempos de Covid... Qué medidas se adoptarán en la Comunidad de Madrid?

Los colegios electorales deberán estar bien ventilados, se desinfectarán cada 3 horas, dispondrán de líquido hidroalcohólico y se colocarán marcas para que se garantice la adecuada distancia de seguridad. Los miembros de las mesas recibirán dos mascarillas FFP-2, una pantalla facial y guantes.

Y no. No habrá clases

El martes 4 de mayo, se considerará inhábil a efectos escolares en la Comunidad de Madrid, al no caer la jornada electoral en festivo.