«Libertad», el lema de campaña de Díaz Ayuso para el 4-M

«En la foto de cartel Isabel sale muy natural, como mucha gente la ha visto en tantas ocasiones: con camiseta y esa chaqueta de cuero negra que lleva a veces, no es nada impostada», dice Alfonso Serrano, el director de campaña de Díaz Ayuso sobre el cartel de candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid que fue presentado ayer.

Ayuso aparece en un retrato de medio cuerpo en la que se puede leer la palabra «Libertad» y el hashtag #YoConAyuso en tonos azules, donde se ha jugado con una tipología de la letra «A» que coincide en la palabra Ayuso y libertad. En una esquina también aparece el logo del PP.

¿Por qué destacar la palabra libertad? «Es un valor que está muy interiorizado en el madrileño, en su forma de ser y vivir y de afrontar sus dificultades, de trabajar, de relacionarse y siempre hemos pensado que hablar de Madrid es hablar de libertad e Isabel es la que más lo ha defendido durante este tiempo», cuenta Serrano a LA RAZÓN.

El director de campaña también ha querido poner énfasis en la dicotomía «o socialismo y comunismo o libertad» que, en este momento considera que tiene más sentido que nunca. Sobre todo después de «la idea de la izquierda de querer subir los impuestos, atentar contra la libertad educativa...estamos escuchando un montón de barbaridades, cuando uno de los pilares de la gestión de la Comunidad ha sido conjugar economía y salud

Serrano ha hecho hincapié en la necesidad de que «todo el que quiera a Ayuso vaya a votar». Y lo ha hecho ante la posibilidad de que un «exceso de confianza o el miedo a la Covid pueda hacer que muchos se queden en casa y no acudan al colegio electoral a emitir su voto». O puede que «lo mismo te despiertas el día 5 de mayo con la izquierda entrando por la Puerta del Sol. Hasta que no se cuenten los votos no se sabe exactamente lo que va a pasar».

Un único debate

Mientras, el equipo de campaña para las elecciones de Díaz Ayuso ha solicitado a la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión que organice un único debate con todos los candidatos el día 20 de abril de tal manera que ofrezca señal a todas las televisiones que quieran emitirlo. Considera que es quien mejor puede organizarlo «por su experiencia» y por que «su neutralidad e independencia avala la organización y difusión de estos debates», expone Serrano en una carta que ha remitido a la Academia y que ha difundido a través de las redes sociales. La fecha, «es idónea para los planes de cobertura de las diferentes cadenas y la planificación del resto de candidatos». Serrano considera que es mejor un único debate tras el aluvión de peticiones que han recibido.