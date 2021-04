Madrid propone celebrar en el Zendal un Consejo Interterritorial... y Darias lo rechaza “por estar en campaña”

La cosa comenzó cuando la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró que no había recibido “ninguna invitación” oficial del Gobierno de la Comunidad de Madrid para visitar un hospital o centro sanitario de la región, a pesar de que en varias ocasiones se había mostrado “encantada” de poder visitarlos.

A las pocas horas, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, le propuso celebrar el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el Hospital Enfermera Isabel Zendal. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, lo rechazó.

Según ha trasladado a los medios la Consejería de Sanidad, el consejero “ha invitado formalmente a la ministra de Sanidad a visitar el Hospital Enfermera Isabel Zendal, que ya atiende al 25% de los pacientes Covid de la red pública, y le ofrece celebrar desde allí el próximo Consejo Interterritorial”.

La respuesta de Darias no se hizo esperar: “Estaría encantada de visitarlos pero no en campaña electoral. De hecho, tengo visitas pendientes a los hospitales Gregorio Marañón y Puerta del Hierro, a los que he acudido para participar en programas de radio pero no de visita oficial”, ha zanjado.

Vacunar en farmacias, mayor control en Barajas, edades de vacunación... Es el enésimo rechazo desde el Ministerio de Sanidad a las propuestas de la Comunidad de Madrid. La penúltima, defender en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la necesidad de la utilización de las distintas vacunas sin límites de edad, al considerar que evitaría confusión y agilizaría el proceso.

Así lo ha trasladado la Consejería de Sanidad después de la aprobación de la sexta actualización de la Estrategia de Vacunación, que establece que “se continuará vacunando a las personas de 70 a 79 años y aquellas con condiciones de muy alto riesgo priorizadas con vacunas de ARNm (Pfizer y Moderna)” y, de manera simultánea, con AstraZeneca para las personas de 60 a 69 años.

Además, la actualización señala que las primeras dosis de la vacuna de Janssen se utilizarán en el grupo de 70-79 años, tras la finalización de la nueva evaluación de seguridad realizada desde la EMA.