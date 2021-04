Ayuso se enzarza con Iglesias por la pandemia: “Usted es un personaje que da vergüenza ajena”

Bronco como se esperaba y con los cuchillos afilados apuntando a Isabel Díaz Ayuso. Así ha comenzado el debate a seis entre los candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en el que la pandemia, los fallecidos, las restricciones, las residencias y los ataques personales han sido los principales protagonistas en los dos primeros bloques referidos a cuestiones sanitarias. No en vano, la estrategia de la mayoría de los candidatos pasaba por atacar a la actual presidenta madrileña y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, por su gestión de la crisis del coronavirus. De hecho, el primer gran combate ha tenido como protagonista a la popular y al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, a costa de los fallecidos por el coronavirus en la Comunidad de Madrid.

El debate ha comenzado con el turno de presentación, donde cada uno ha tenido su tiempo para mostrar sus intenciones, aunque entre las intervenciones más destacadas ha estado la del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quien no ha dudado en recordar que el martes 4 de mayo, día de las elecciones, los madrileños pueden pedir a sus jefes un permiso retribuido de hasta cuatro horas para votar, apuntando que su partido había creado una web para recibir las denuncias de aquellos a los que no les dejaran. Pero también la de la candidata de Vox, Rocío Monasterio, defendiendo su cartel electoral en contra de los menores extranjeros no acompañados (Menas).

Ya en los primeros minutos del debate como tal se han vislumbrado esas primeras tensiones entre Ayuso e Iglesias en relación a los fallecidos por el coronavirus y la gestión sanitaria en la Comunidad de Madrid. Los reproches venían de ambos lados y ya en su respuesta la actual presidenta calificó a Iglesias de “personaje” que “da vergüenza ajena” y sacó a relucir el tema de la niñera de sus hijos.

Iglesias había acusado a Ayuso de “tomarle el pelo a la ciudadanía cuando hablamos de personas que han perdido la vida”, al tiempo que le pedía “no sonría” cuando se habla de los fallecidos. “Es usted una pantomima que ha venido a rescatar un proyecto para ni siquiera recoger el escaño. Es lo más mezquino que hay política española”.

“El chaletazo”

Una batalla dialéctica que se ha repetido en varios momentos, como cuando Ayuso ha acusado al líder morado de que “no tiene ni idea y viene aquí a tomarnos el pelo”, en relación a la pregunta de Iglesias sobre el número de hospitales que hay en la Comunidad o las muertes en residencias. Y mientras saltaba el tema de las desinfecciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en los geriátricos, Ayuso ha aplaudido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, criticando al mismo tiempo que el líder de Podemos estaba “en el chaletazo”.

Y ha vuelto a sacar el tema de la niñera tras la propuesta de Iglesias de que el dentista y las gafas fuesen gratuitas para los madrileños, a lo que Ayuso ha apuntado que se podrían pagar esas atenciones si no hubiese “gastado recursos públicos” en la citada asistente.

También ha respondido tajante Ayuso a los ataques de la candidata de Más Madrid, Mónica García, quien le dijo que “lo que ha pasado en las residencias en la Comunidad de Madrid se llama traición. Hay que invertir en la sanidad pública”. La popular ha criticado al respecto: “Solo ha mandado a los suyos a manifestarse al Zendal. En Madrid no hemos dejado morir a la gente. Todo el rato tienen que denostar nuestra Sanidad, dejen de utilizar la Sanidad pública y dejen de meter miedo a la gente”.