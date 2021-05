¿En qué cambiará Madrid Central con la nueva ordenanza?

En lo que respecta a Madrid Central, si bien pierde su denominación tras haber sido tumbado por los tribunales debido a sus defectos de forma, mantendrá sus actuales límites en la nueva estrategia medioambiental del Ayuntamiento. Así, el perímetro de 472 hectáreas del distrito Centro seguirá vetado para todos aquellos vehículos que no sean residentes o no tengan etiqueta Cero o ECO, mientras que el resto solo podrá acceder para estacionar en los parkings oficiales, y cuya disponibilidad de plazas está señalizada en paneles informativos. Por el momento, no hay cambios en lo que respecta a las sanciones: 90 euros de multa –45 con pronto pago– por cruzar los límites sin contar con un vehículo autorizado. Unas multas, por otro lado, que, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordene la ejecución de la sentencia, se han paralizado, aunque las cámaras siguen encendidas y se registra a los infractores por si eventualmente el TSJM instara al Consistorio a seguir multando mientras no se ejecute la sentencia.

Dos calles menos

En todo caso, el Ayuntamiento sí eliminó algunas calles «trampa» del perímetro diseñado por el Gobierno de Ahora Madrid: Mártires de Alcalá y Seminario de Nobles. Se trata de dos tramos situados en las inmediaciones de las calles Princesa y Alberto Aguilera, ninguna de ellas pertenecientes a la zona restringida, y que, consecuentemente, provocaba que muchos conductores las cruzaran ignorando la prohibición. De hecho, de todas las calles que conformaban Madrid Central, Mártires de Alcalá era la que acumulaba más sanciones: el 21%. En julio de 2019, esta calle sumó 19.824 multas de las 82.856 que se tramitaron; en agosto, 16.423 de un total de 80.806 y en septiembre, 22.221 de 106.847.

15.000 vehículos permitidos

Por otro lado, la nueva estrategia Madrid 360 incluirá una excepción para acceder al distrito Centro: los dueños de comercios y sus empleados. Así, finalmente, alrededor de 15.000 personas podrán acceder al perímetro independientemente de la etiqueta medioambiental de sus vehículos, de forma que tendrán consideración de residentes. Se trata de más de 10.000 autónomos y alrededor de 4.000 trabajadores, según afirmó en su día la Plataforma de Afectados por Madrid Central.

Se trataba de una reivindicación del sector que, si bien fue planteada a la corporación municipal de Manuela Carmena, no fue aceptada. Entre otros motivos, los comerciantes aducían que sus desplazamientos en un año suponían solo un 28,2% del total: alrededor de un millón frente a los cuatro millones. Lo que sí se concedió fue la posibilidad de facilitar «invitaciones» a clientes de fuera de Madrid Central: diez al mes.

Motos hasta las 23:00 horas

El actual Ayuntamiento también realizará una modificación en lo que respecta a los motos y ciclomotores. En la actualidad, las motos con distintivo ambiental B o C puede acceder a Madrid Central libremente desde las 7:00 hasta las 22:00 horas. Ahora, el Ayuntamiento alarga sesenta minutos más este horario, de forma que estos vehículos podrán entrar en el perímetro hasta las 23:00 horas. Por supuesto, y como ocurre con los turismos, aquellas motos con etiqueta ECO o Cero no tendrán ningún tipo de restricción.

Vehículos de mercancías

Por último, también se retrasará al 31 de diciembre de 2022 la limitación de acceso a los vehículos de mercancías con distintivo ambiental B y de más de 3.500 kilos de peso. De esta forma, se dará un año más de margen de lo inicialmente previsto para la renovación de las flotas. Se trata de otra de las peticiones del sector, ya que consideraban insuficiente el tiempo concedido por el anterior Ayuntamiento para acometer este plan «renove».