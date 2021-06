La pandemia multiplica el alquiler de piscinas privadas

El calor ha llegado para quedarse y ya no resulta tan apetecible pasar un día en el campo sin un “oasis” donde poder refrescarse. Aunque las piscinas municipales siempre son una buena opción, ¿quién no ha codiciado alguna vez disfrutar de una propia? Y, de los que la tienen, ¿cuántos días no la utilizan y podrían rentabilizarla? Con el objetivo de facilitar este “trueque” ha nacido Swimmy, una plataforma de alquiler de piscinas privadas entre particulares que ya cuenta con 120.000 usuarios en todo el mundo. Un tipo “Airbnb” solo de piscinas para poder permitirse el “lujo” de disfrutar de una propia aunque sea solo por un día. Además, las condiciones actuales de la pandemia por el coronavirus, han animado a muchos a utilizar esta plataforma para garantizar las medidas sanitarias de distanciamiento social y no compartir instalaciones con desconocidos.

50 reservas para junio

En la Comunidad de Madrid ya hay cerca de un centenar de piscinas disponibles en todos los rincones de la región (93 a día de hoy) y ya se han registrado cerca de 50 reservas para el mes de junio, según explica la directora de comunicación del proyecto, Estefanía Leyva. “Hace solo quince días lanzamos la App y está siendo un éxito de descargas en España” y asegura Swimmy cuenta con 3500 propietarios de piscinas en Francia y España pero continúa en expansión. En Estados Unidos (11 millones de piscinas privadas), Italia y Alemania ya se puede disfrutar de un baño privado en cualquiera de las piscinas que forman parte de la plataforma.

8.000 euros por temporada

Según Leyva, se trata además de una actividad basada en la “economía colaborativa”. “Aquí todos ganan: usuarios y propietarios, que pueden rentabilizar sus piscinas con hasta 8000 euros por temporada”.

Para la directora de comunicación de la plataforma, en España hay muchas piscinas “pero las usan unos pocos. Según el Estudio del parque de piscinas de uso público y colectivo en España de 2017 de la Asociación Española de Profesionales del Sector de Piscinas (ASOFAP), el total del parque de piscinas en España es aproximadamente de 1,2 millones de unidades. De esta cifra, una abrumadora mayoría (1,018 millones) son piscinas unifamiliares. Esta cifra hace que, siempre según la ASOFAP, España sea el segundo país de Europa con mayor número de piscinas privadas, por detrás de Francia. El resto (121.070 piscinas) son de uso público o colectivo”.

20 euros de media

Para registrarse solo hay que descargarse la aplicación o entrar en la web de Swimmy y dar de alta tu piscina y añadir los extras que ofrecer como propietario. Si solo quieres ser usuario, lo mismo: entras en la plataforma y eliges la que más te guste o esté más cerca de tu residencia o donde piensas pasar el fin de semana.

El coste lo pone el propietario y oscila entre 10 y 25 euros por persona y jornada; en el caso de Madrid ronda los 15 euros por medio día y 20 para un día completo. “Cuanto más próxima está a una gran ciudad, más caro es su alquiler. El precio no sube porque tenga barbacoa o campo de tenis, sino por la ubicación”.

El sistema de funcionamiento de Swimmy es sencillo: el propietario de una piscina introduce en la plataforma la información relativa a la misma. A saber: descripción de la piscina y apuntes sobre posibles extras, como si está climatizada, si tiene jardín, si hay tumbonas, ducha, spa, jacuzzi, mesas y sillas, barbacoa, pista de tenis, campo de petanca o de fútbol. Hay piscinas con menor capacidad (las escogen parejas y familias pequeñas) y otras que pueden acoger a grupos de hasta 25 personas.