Vuelve la guerra Ayuso-Sánchez: Madrid no cumplirá las nuevas restricciones por ser “arbitrarias e insensatas”

La presidenta Isabel Díaz Ayuso asegura que la Comunidad de Madrid no se declarará en rebeldía contra Moncloa. Simplemente sostiene que el último planteamiento del Ministerio de Sanidad para obligar a las comunidades autónomas para contener al virus, que llevarían a Madrid al cierre perimetral y a la vuelta atrás en la reapertura de la economía, no se ajustan a la legislación.

No es una cuestión de rebeldía porque la rebeldía significa ir contra las normas establecidas y esta norma no es de obligado cumplimiento y no se puede imponer. No estamos en rebeldía porque no estamos obligados a cumplir una norma de que no parte de un organismo que no tiene la capacidad de hacer ley algo que no lo es. No ha habido unanimidad y, por tanto, no se está obligado a cumplir algo que, a nuestro juicio, es absolutamente insensato y perjudicial”, ha subrayado esta mañana Ayuso.

En declaraciones realizadas tras visitar la estación de Gran Vía, Ayuso ha querido dejar claro que, a su juicio, “Sánchez está utilizando la pandemia para ocultar su bochornosa gestión: las subidas de impuestos, la subida de la luz y, sobre todo, para conseguir dinero de manera vergonzosa. Todo lo que está haciendo ahora mismo trata de tapar lo que está ocurriendo realmente: los indultos, están destrozando España y subiendo de manera indiscriminada los impuestos.”

Desde la Comunidad de Madrid consideran estas nuevas medidas como una imposición política que no se atiene a criterios sanitarios. “Y quiero dejar claro que todo lo que hace este Gobierno siempre es o con imposición o con mentiras. Para que sea obligatoria, debería haberse aprobado por unanimidad, y ni estamos en un Estado de Alarma ni ha habido unanimidad”. Hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas contrarias a la nueva norma, que no se basa en ningún informe sanitario, concentran a más de 30 millones de españoles: “Díganme qué unidad es esa a la hora de intentar imponer una norma de estas características. Eso se hace en un parlamento, al menos en democracia se hace de esa manera”, ha destacado Ayuso.

Y ha añadido: “Esta imposición llega tarde y se vuelve a cebar con la hostelería, que conmigo no cuenten para arruinar a más ciudadanos, ni hosteleros ni comerciantes. No tiene sentido a estas alturas después de no haber hecho nada durante la pandemia, ahora que las cifras son para toda España mucho mejor intenten imponer estas normas que directamente atentan contra la normalidad de un encuentro como puede ser la EBAU o las ferias de Ifema o las propias bodas. Los ciudadanos ya lo han pasado bastante mal todo este tiempo como para empezar a innovar e imponer de esta manera arbitraria no basada en criterios sanitarios”.

En el Gobierno madrileño mantienen la teoría de que el Gobierno ha puesto encima de la mesa estas normas para desviar la atención mediática: “Llega tarde, es insensato, no concita el apoyo de nadie y va contra los intereses de todos los ciudadanos. Esa es la realidad. Madrid ha cumplido las normas incluso cuando no estaban de acuerdo. Los cierres perimetrales en Madrid lo único que han provocado es que subiera el contagio. Mientras no sea obligatorio no vamos a ir contra los intereses de los ciudadanos. Mientras estemos dentro de nuestras propias competencias, sin rebeldía y buscando lo mejor para nuestros ciudadanos, tomaremos las decisiones más equitativas y productivas”, ha subrayado la presidenta.