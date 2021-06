Madrid y las alas de Dédalo

Cuando Dédalo fue encerrado en el Laberinto, no podía abandonar la isla ni por tierra ni por mar, por lo que decidió huir por aire. Recolectó plumas de diferentes tamaños, ató las más grandes con hilo, las más pequeñas con cera y les dio la forma de alas de un pájaro. Sabía que no podía volar demasiado cerca del sol para que el calor no derritiese la cera ni demasiado cerca del mar para que el agua no impidiera el vuelo al mojar sus alas. Gracias a su ingenio, consiguió escapar.

Ya en la mitología clásica se relata la mayor ambición inalcanzable para el ser humano por si solo; volar. En el Siglo XV, un genio como Leonardo da Vinci ideaba artilugios observando las nubes convencido de conseguir aliviar una de sus mayores frustraciones; poder sobrevolar los cielos de su amada ciudad, Florencia.

Es indudable que volar no solo es un deseo sino que también puede ser una solución. La posibilidad de añadir un nuevo espacio de movilidad que influya en el movimiento, tanto de personas como de mercancías, podría cambiar aspectos importantes de la fisonomía de nuestras ciudades y la forma que tenemos actualmente de efectuar los desplazamientos.

Las definiciones de ‘espacio aéreo’ y ‘aviación’, que en su versión moderna y comercial nacieron a mediados del siglo pasado, no pudieron tener en cuenta la eclosión que se nos presenta con la Movilidad Aérea Urbana, un nuevo concepto que hasta hace apenas una década no entraba en nuestro vocabulario.

La Movilidad Aérea Urbana se desarrolla en una zona concreta a la que sirve y a la que está ligada intrínsecamente, por lo que cualquier desarrollo debe tener en cuenta las necesidades del territorio y sus implicaciones. Para convertirlo en realidad, no solo son importantes las propias soluciones tecnológicas, sino que son necesarios otros componentes como la aceptación social, la consistencia comercial, que haga posible su explotación y desarrollo, y la integración en la vida de las urbes.

El espacio aéreo de baja cota que cubre las ciudades presenta un uso nunca visto y plantea retos que necesitan de nuevas propuestas e interlocutores. Las planificaciones urbanísticas, legislativas, competenciales, comerciales o sociales de las ciudades no tienen todavía prevista la aparición de este nuevo modelo disruptivo. Las ciudades y sus planes de movilidad solo contemplan hasta el momento análisis y soluciones en el plano de las vías urbanas y su subsuelo. No están todavía preparadas para esta nueva movilidad.

Ha llegado el momento de que las autoridades locales nos posicionemos para tomar las decisiones necesarias para incorporar una movilidad que transformará la vida de los ciudadanos. La incorporación de drones en diferentes facetas aporta un gran valor añadido para la actividad empresarial y social y constituirá en los próximos años un nuevo paradigma en la movilidad urbana.

En Madrid llevamos la iniciativa y estamos aportando una visión pionera, innovadora e integradora. El sandbox de innovación en la movilidad de la ciudad de Madrid que estamos estructurando será el lugar de encuentro en el que reuniremos a las instituciones, al sector privado, los centros de investigación y los ciudadanos para, entre todos, acelerar la madurez del ecosistema y crear un entorno favorable del desarrollo de esta nueva movilidad.

Como Dédalo construyó sus alas con plumas, cuerda y cera, sabemos cómo hacerlo. Estamos construyendo la Movilidad aérea de urbana de Madrid basándonos en la planificación, la innovación tecnológica y la sostenibilidad, diseñando nuestro propio concepto de ciudad y estableciendo los pilares de una nueva Startup-City para las próximas generaciones.

* Ángel Niño es concejal delegado de Innovación y Emprendimiento en el Ayuntamiento de Madrid