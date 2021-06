La legislatura arranca con una Asamblea casi paritaria en Vallecas

Tres meses después de que Isabel Díaz Ayuso convocara elecciones tras el «efecto mariposa» que generó el intento fallido de la moción de censura de PSOE y Ciudadanos en Murcia, la Asamblea de Madrid vuelve a recuperar su actividad. Arranca la XII legislatura con un arco parlamentario que cuenta con un partido menos con representación en la Cámara (cinco, en lugar de seis, después de que Cs no lograra representación), con cuatro diputados más que representarán a los madrileños debido al aumento de población: 136, y con un PP fortalecido que ha conseguido más del doble de escaños que en la anterior Legislatura que le colocan en una cómoda posición de holgada mayoría con 65 diputados, frente a los 30 de la anterior.

Noticias relacionadas Madrid. Isa Serra renuncia a su escaño en la Asamblea de Madrid a pocos días de la sentencia del Supremo

En esta nueva legislatura «exprés», de tan solo dos años de duración, será un nuevo partido quien liderará la oposición: Más Madrid, que salió robustecido de las urnas al disponer de 24 diputados (20 en la anterior).

Un PSOE debilitado, pierde representación al pasar de 37 a 24 puestos y ganan espacio en la Cámara Podemos (pasa de 7 a 10 diputados) y Vox, (de 12 a 13).

La Asamblea que se constituye hoy es una Cámara casi paritaria: 66 mujeres, frente a 70 varones, en la que tres de los cinco cabezas de lista que se presentaron a las elecciones del 4 de mayo no estarán: Pablo Iglesias, que dimitió de todos sus cargos por los malos resultados de la izquierda, lo mismo que Ángel Gabilondo, que optó por no recoger su acta de diputado, mientras que, en el caso de Cs, su candidato, Edmundo Bal, no consiguió alcanzar el 5% de los sufragios para obtener representación parlamentaria.

Miembros Asamblea Madrid

Ese cúmulo de abandonos en la izquierda ha trasladado a primera línea de la política madrileña a mujeres que quedan al frente de grupos parlamentario. Es el caso del PSOE, en el que Hana Jalloul toma el relevo de Gabilondo. También se dio por hecho, en un principio, que Isa Serra tomaría el testigo de Pablo Iglesias, hasta que ayer comunicó que dejaba de ser diputada para dedicarse a otras funciones dentro de la formación morada a nivel nacional a pocos días de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre una sentencia que podría inhabilitarla para ejercer un cargo en la Cámara de Vallecas.

Otras formaciones, además del PP, con Isabel Díaz Ayuso al frente, apostaron desde el primer momento por mujeres, como es el caso de Vox, con Rocío Monasterio y Más Madrid, con Mónica García. Hoy se sabrá, precisamente, si Unidas Podemos apuesta también por una mujer o por un hombre. Uno de los nombres que se barajan es precisamente Jesús Santos, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Alcorcón, coordinador de Podemos en Madrid y ex basurero, como el mismo ha reconocido con orgullo.

Las izquierdas incorporan más mujeres que hombres en sus grupos, salvo Más Madrid, que tiene una representación paritaria: 12 mujeres y 12 hombres en su grupo parlamentario. El PP cuenta con 29 mujeres, frente a 36 hombres, y Vox a cuatro diputadas frente a nueve diputados.

La inmensa mayoría de los 136 diputados que componen la Asamblea son personas formación universitaria y hay una mayoría de licenciados en Derecho, seguido de licenciados en Ciencias Políticas, Empresariales, aunque también ingenieros, médicos, periodistas, sociólogos, economistas, profesores, farmacéuticos, psicólogos, filólogos, publicistas, filósofos e historiadores. La formación morada incluye en su lista a un ex mantero y a activistas por la vivienda y Lgtbi. Vox, por su parte, cuenta con un teólogo que, además, es ingeniero entre sus filas.

Mientras, la formación que más diputados nuevos incorpora a la Cámara de Vallecas es el PSOE (8 en total), seguida de Más Madrid (5 en total), Unidas Podemos (4 en total) y el más conservador es Vox, que mantiene al mismo equipo de la anterior legislatura e incorpora a un nuevo diputado por el escaño que gana.

En cuanto a su edad, la Asamblea de Madrid está compuesta por diputados que superan los 44 años de media. La diputada más joven es Elisa Vigil (PP), de 27 años, y el de más edad Mariano Calabuig (Vox), de 72.

La formación morada es la que tiene la media de edad más baja entre sus componentes: 37 años. En el PP es de 48; en Vox, 47 años, mientras que en Más Madrid es de 43.