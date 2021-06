Indignación por el “difícil” examen de Matemáticas de la Evau de Madrid: «Que vengan ahora los canarios y murcianos a aprovecharse...»

Educación

«Quien haya hecho el examen de Matemáticas II, me cago en tu puta vida», es uno de los mensajes que podían leerse en las redes sociales de algunos de los alumnos que manifestaban su indignación por la dificultad de esa prueba en concreto. Muchos estudiantes de segundo de Bachillerato que accedían a la prueba de la Evau/Ebau este año, y que se están examinando desde el lunes utilizaron las redes para mostrar su malestar después del examen que se ha celebrado en las diferentes sedes habilitados por las seis universidades madrileñas. «¿El parámetro 26/3 en el examen de mates de Evau? No sé cuanto tiempo he estado revisando que estuviera bien hecho», comentaban. «Estamos todos de acuerdo en que la Evau de Mate de Madrid nos ha dado por todos lados, ¿verdad?», lamentaba otro alumno. «Lo que ha han hecho tiene nombre y se llama masacre. Querían bajarnos la nota de corte y lo han conseguido. Que vengan ahora los murcianos y canarios a aprovecharse», comentaban.

🔴 ÚLTIMA HORA: Sale a la luz el responsable del examen de Matemáticas II de la #EBAU. pic.twitter.com/pnpEwhEiFI — Prime Video España (@PrimeVideoES) June 9, 2021

El asunto desembocó en una cascada de comentarios en redes sociales, algunos de ellos en tono humorístico que responsabilizaban a Sheldon Cooper, uno de los protagonistas de la conocida serie «Big Bang Tehory» y cerebro privilegiado en física cuántica, de la autoría del examen que tanta preocupación ha generado entre los alumnos. Ayer, no obstante, la Comisión Organizadora de la prueba en Madrid ha evitado pronunciarse sobre el tema. Y es que los estudiantes madrileños no contaban con un examen aparentemente de tanta dificultad después de un año de pandemia en el que más de la mitad de los alumnos madrileños han acudido a las clases de manera semipresencial. Además, se ha constatado que este año ha bajado el rendimiento y ha habido un nueve por ciento menos de estudiantes que han aprobado el Bachillerato y que no han podido presentarse a las prueba de acceso a la universidad.

#EBAU yo leyendo el problema de matrices de mates de ciencias 👁👄👁 pic.twitter.com/xS1yeFPo6s — soy patri :)♀️♋ (@patrirom_) June 9, 2021

Madrid, de hecho ha sido una de las Comunidades que se ha negado a dar el título de Bachillerato con suspensos, aunque el Real Decreto Ley 31/2020 de 29 de septiembre por el que se adoptaron medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria permite obtener el título con suspensos, siempre que la media de cinco y después de que el alumno haya conseguido los objetivos y competencias correspondientes a esta etapa. De ahí, que el consejero de Educación, Enrique Ossorio, pidiera a la ministra Celaá que los criterios sean uniformes.

Me he cargado entrar en mi puta carrera con el examen de mates de ciencias #evau2021 #evaumadrid #EVAU — irene🦥 (@perecitaaa) June 9, 2021

Madrid ha denunciado siempre que esa supuesta desigualdad en las pruebas, que se pensó analizar entre el Ministerio y que quedó paralizada por la pandemia, coloca en posición de desventaja a los estudiantes madrileños respecto a los de otras autonomías aparentemente menos exigentes. «No nos parece bien que alumnos con suspensos puedan competir con los madrileños a los que no se les permite hacer la prueba con materias sin aprobar», ha sentenciado hoy Ossorio. Ahora se añade, además, un examen difícil, según los alumnos.