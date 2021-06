Llega el primer choque entre Vox y Ayuso en vísperas de la investidura

No habrá misterio en la sesión de investidura a la que se someterá la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esta semana. Será investida presidenta este mismo viernes por mayoría absoluta del parlamento regional. Vox confirmó en la tarde de ayer que dará su apoyo a la candidata popular en la primera votación, tal y como avanzó su portavoz, Rocío Monasterio, tras reunirse con la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo.

«En Vox siempre cumplimos lo que prometemos. Díaz Ayuso será investida Presidente en primera votación. Urge formar Gobierno cuanto antes para ponernos a trabajar en unos Presupuestos que velen por el bienestar de los madrileños y no por el de los políticos», destacó Monasterio.

De manera que, con este apoyo, Ayuso contará el viernes con un total de 78 votos a favor, nueve más de lo que marca el umbral de la mayoría absoluta. El pleno del debate de investidura arrancará el jueves con la exposición de Ayuso de su programa de gobierno. Una intervención que la presidenta prepara desde ayer mismo con su equipo más cercano.

El viernes tendrá lugar el debate con los cinco grupos con representación en la Asamblea. Intervendrán los portavoces, por este orden, de Más Madrid, PSOE, Vox, Unidas Podemos y Partido Popular. Ayuso tendrá la posibilidad de contestarles de forma individual o de manera conjunta. Habrá un turno de réplica por parte de los grupos de la oposición Y cerrará el debate Ayuso, con una última intervención que, como el resto de sus turnos de palabra, no tendrá límite de tiempo. En ese momento, el pleno de investidura se verá interrumpido y la presidenta de la Asamblea fijará la hora de la votación. Con el «sí» garantizado de Vox, Ayuso será investida presidenta en la tarde del viernes. Jurará su cargo en la Real Casa de Correos el sábado 19.

Una circunstancia que le permitirá cumplir con el calendario previsto inicialmente en Sol: nombramiento de los diez consejeros que le acompañarán en el gabinete a lo largo del fin de semana, probablemente el mismo sábado, y reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno en Sol el lunes día 21, después de que todos ellos hayan prometido o jurado su cargo.

La confirmación de que Vox votará a favor de la investidura de Ayuso en la primera votación llega apenas unas horas después de que los de Monasterio y el grupo popular hayan protagonizado su primer encontronazo de la legislatura. Éste se ha producido después de que Vox haya anunciado su intención de votar a favor de la constitución de una comisión de investigación sobre lo sucedido en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Una comisión de investigación a la que los populares se oponen por considerarla un instrumento de la izquierda para tratar de desestabilizar al Gobierno de Ayuso.

Monasterio explicó ayer esta decisión. Aseguró que apuesta por un nuevo modelo de residencias y sugirió al PSOE que presente la comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias durante la pandemia en aquellos parlamentos en los que gobierne, ya que PP tiene mayoría absoluta en la Mesa de la Cámara regional. «La posición de Vox en la comisión de residencias es irrelevante, porque el PP tiene mayoría absoluta en la Mesa, con lo que da igual lo que presente la izquierda porque no lo va a sacar si el PP no quiere», sostuvo la portavoz de Vox. Por ello, animó a los grupos de izquierda a que lleven a todos los parlamentos donde gobierne el PSOE esta comisión de investigación, mientras aquí lo que pueden hacer es analizar y proponer un nuevo modelo de residencias para que no se repita lo sucedido en marzo. «Hay que dedicar los esfuerzos en eso. Más que investigar, hay que proponer un modelo que acabe con los problemas de las residencias, porque se lo debemos a los españoles y en eso es donde vamos a trabajar», sostuvo la líder de Vox.

La presidenta Ayuso, por su parte, pidió a Vox que «recapacite» antes de unirse «otra vez» a la izquierda contra el Gobierno regional y contra ella misma e impulsar esta comisión de investigación. En declaraciones a los medios, en la Cámara regional, pidió a esta formación que se pregunten por qué la izquierda «ha vetado en toda España esa misma comisión de investigación y solo se ha sacado adelante en la Asamblea de Madrid gracias a Vox y Ciudadanos». Además, también instó a que reflexionen sobre «si se van a volver a unir a la izquierda para volver a retorcer el dolor de las familias», como decía el exdelegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco, «con fines políticos». Ayuso acusó al partido que lidera en Madrid Rocío Monasterio de faltar a la verdad al señalar que el PP podría frenar la propuesta de esta comisión en la Mesa de la Asamblea cuando la realidad, según expuso, es que si no tiene «algún defecto» de forma volverá de nuevo a salir adelante.

«Tienen una oportunidad de oro durante el Pleno que se debata esta comisión para no unirse a la izquierda porque creo que no todo vale. Esto es inadmisible. No ocurre en ningún otro parlamento de España», concluyó.