Búsqueda a contrarreloj para encontrar a la niña de 10 años desaparecida en el pantano de San Juan

Estaban pasando una tranquila jornada de descanso en el pantano de San Juan, aprovechando las vacaciones de los niños y las altas temperaturas que ayer azotaron la región cuando les sobrevino la tragedia. Se trata de una familia que navegaba en una embarcación con una plataforma detrás donde iban los niños. En un momento dado una de las niñas, de 10 años, se cayó al agua y la tía de la menor, que conducía la lancha dio la vuelta al percatarse del suceso. Pero la niña ya se había sumergido. La llamada al 112 alertando del suceso fue inmediata. Ocurrió a las 18:30 horas de ayer y hasta el lugar se desplazaron unidades especializadas de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y la Guardia Civil. Son estos últimos, concretamente el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), según una portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil, quienes están buscando a la niña bajo el agua.

Zona de corrientes y mala visibilidad

Se trata de una búsqueda complicada, según los expertos, porque se trata de un pantano, son aguas muy oscuras, con corrientes y en la zona señalada por la familia hay una profundidad de unos 10 o 15 metros. De hecho, los especialistas trabajaron toda la tarde de ayer y retomaron la búsqueda a primera hora de esta mañana. Hasta el momento, de manera infructuosa. Otras fuentes sostienen que la búsqueda está resultando complicada porque al parecer no estaría tan claro dónde cayó la niña, ya que la familiar de la menor habría dado la vuelta en cuanto se percató de que no estaba, no en el momento exacto que cayó y la velocidad que cogen estas embarcaciones supondría muchos metros de diferencia.

También se afanan en el lugar los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que buscan con lanchas de Salvamento Acuático por la superficie del agua y con cinco drones. También agentes forestales de la Comunidad de Madrid rastrean las orillas del pantano para tratar de encontrar algún indicio que pueda ayudar en la localización de la pequeña, según explica un portavoz de Emergencias-Comunidad de Madrid. También un equipo de psicólogos está ayudando a la familia de la niña en estos momentos de tanta angustia.

La zona donde ocurrieron los hechos está próxima al embarcadero Ciudad de San Ramón, un club privado de San Martín de Valdeiglesias.