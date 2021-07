En el Ateneo de Madrid

El Ateneo de Madrid es un referente cultural de primer orden en España, testigo de la Historia de los últimos 200 años, que no merece el espectáculo bochornoso y decadente de su última Asamblea de socios. En este sentido he vivido con indignación y desencanto la última Asamblea de Socios el 5 de julio 2021 jornada donde a coro docenas de socios se dirigían a la Junta Directiva salida hace unos meses al grito de «Dictadores y Fascistas».

Nunca en 200 años de vida, en el Ateneo se ha vivido un espectáculo tan bochornoso y vergonzante que, como socio desde 1980 tampoco había visto. El Ateneo de Madrid ha sido tradicionalmente dirigido por mentes preclaras: Segismundo Moret, Gumersindo de Azcarate, Ramón del Valle Inclán, Antonio Cánovas del Castillo, Miguel de Unamuno, Gregorio Marañón, Manuel Azaña o José Prat. Y qué decimos de los ateneístas a lo largo de la historia: los Premios Nobel españoles, grandes intelectuales, la generación del 98, la del 14, del 27, seis presidentes del gobierno, entre otros.

Pero ahora, un grupo organizado mercantilmente se ha apoderado del mismo con falsas promesas y mentiras. Ganaron las elecciones a la renovación hace unos meses del 50% de la Junta Directiva. Nunca había visto en el Ateneo que la Junta Directiva, una hora antes de la Asamblea de Socios, reuniera a sus recién inscritos para darles instrucciones de cómo votar y colocarse estratégicamente en la Sala donde se celebra la elección.

Y es que se presentaron 5 candidaturas para la renovación del 50% de la Junta Directiva, que fue apoyada por los 260 nuevos socios que a lo largo de un año se han incorporado de la mano de Luis Arroyo, como Pepita Marín (Consejera de Prisa) Juan Manuel Serrat, Pepa Bueno, Rosa Montero, Félix Sanz Roldán... Con la promesa de sacar al Ateneo de la deuda y situación económica en que se encuentra a consecuencia de las obras de renovación total del mismo, con patrocinios de personas y empresas afines. Cosa que no ha sido así, sino que intentan vender el patrimonio del Ateneo acumulado y protegido en estos 200 años.

En el punto 6 del orden del día de la Asamblea de Socios del día 5 de julio pude tomar la palabra y solicitar la anulación de dicha Asamblea, no solo por las irregularidades que iban cometiendo desde el primer punto de la misma, sino por incumplimiento de Ley, al aprobar los acuerdos sin solicitar en cada votación los votos a favor, negativos y abstenciones. A partir del punto 7 ya solicitaron el número de abstenciones que en los 6 anteriores no sucedió. Aprobaron la contratación de un gerente que va contra la normativa de los Estatutos y del Reglamento del Ateneo al no estar presupuestado dicho puesto. Quiero recordar a un Ilustre Presidente del Ateneo Manuel Azaña cuando decía: «Criticar es aplicar los juicios de la sana razón».