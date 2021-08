¿Por qué los jóvenes se vienen a Madrid?

Chavales, esto va por nosotros. Hemos pasado una de las épocas más duras que se han visto en los últimos tiempos y seguimos aquí. Así que, antes que nada, gracias, eres un valiente.

Hace semanas me quedé en shock cuando hablaban de «matria» en vez de empleo. Lo pongo en negrita porque lo decía la ministra de Trabajo. Esa que ha permitido que lideremos la tasa de paro juvenil de Europa para que 4 de cada 10 jóvenes no tenga trabajo. Omite que las mujeres y los jóvenes lo van a tener mucho más difícil para encontrar un empleo tras esta pandemia y mientras hablaba de «matria» se olvidaba de los jóvenes, porque total, nosotros podemos con todo y nos queda la vida por delante.

Mientras nuestros 23 ministros andan felices, haciendo algo que nadie sabe lo que es, nosotros llevamos dos crisis seguidas y con ello vemos que faltan oportunidades; sueños frustrados tras acabar años de formación. El futuro no es cómo pensábamos. A pesar de esto, hemos seguido avanzando, formándonos y siendo nuestra mejor versión. Y gracias a eso, a nosotros en gran parte y a las políticas liberales para que las empresas vengan y no salgan huyendo con Sánchez, Madrid se ha convertido en las Américas de España.

Jóvenes en el parque de El Retiro de Madrid.

El oasis en un país en el que no se apuesta por nosotros o se nos quiere mantener con una paguita. Se ha primado la libertad por encima de todo y eso se nota, y es que estamos deseosos de vivir libres, porque imposiciones ya hay muchas a lo largo de la vida. Hoy, los jóvenes se vienen a Madrid, mi prima y su novio, amigos de otras comunidades…, porque no hay oportunidades y aquí sí las hay. El sueño americano trasladado a nuestra región. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha apostado firmemente por nosotros, por las familias, por la economía, por el empleo, por salir todos juntos adelante. Y os aseguro, que se va a seguir trabajando sin descanso para que todos los que podáis leerme hoy y no habéis podido encontrar el empleo de vuestros sueños, lo encontréis y si no, lo creéis. Porque de los peores momentos salen las personas valientes y que no tienen miedo a emprender un camino nuevo.

Somos libres, valientes y queremos que nuestros sueños se cumplan; por eso, nos venimos a Madrid.

Elisa Vigil es diputada del PP en la Asamblea de Madrid