Primer día de autobuses gratis en Madrid: «No lo sabía, ¡pero me ahorro lo que me cuesta el desayuno!»

Primero de septiembre. Sin tiempo para pasar de página en el calendario, el último mes del verano ha entrado en la capital con la fuerza de una tormenta eléctrica, o tal vez ha sido agosto despidiéndose entre rayos y truenos, el caso es que el día ha arrancado pasado por agua. Y eso, en Madrid, es sinónimo de tráfico, más si se suma a la vuelta a la rutina de los más rezagados tras el periodo vacacional. «Hemos notado que la afluencia de viajeros ha subido levemente, pero, con la lluvia, la medida no ha tenido el efecto que se esperaba». Así lo valora mientras se baja de su autobús el conductor que este 1 de septiembre ha estado al volante de la línea 10 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en hora punta, coincidiendo con la primera jornada del plan especial del Ayuntamiento de Madrid para el fomento de la movilidad sostenible por el que, durante la primera quincena de este mes, viajar entre las 7:00 y las 9:00 en autobús será gratuito, excepto en el caso del bus exprés al aeropuerto.

«¿Cómo?, ¿qué puedo pasar sin pagar?», pregunta incrédula una usuaria de la línea 34 mientras coge el autobús en la plaza de Cibeles. «Aquí dice que es gratis hasta el 15 de septiembre», le responde ya sentada y móvil en mano una joven a la que la iniciativa también le ha pillado por sorpresa. «No me había enterado, la verdad, y eso que uso esta línea todos los días, ¿es que no han puesto ningún cartel informativo ni nada?», sigue lanzando al aire la primera que, ya acomodada en su asiento, continúa reflexionando mientras observa por la ventana el tráfico: «Es buena idea, aunque yo no me voy a beneficiar mucho de ella, porque tengo el abono de transportes, y lo necesito para volver a casa al salir del trabajo, claro que hoy no había tenido tiempo de recargarlo, así que dos viajes que me ahorro: ¡y, oye, 2,40 es lo que me cuesta un buen desayuno!», hace el cálculo rápidamente.

Otros se han levantado esta mañana con la intención de explotar la oportunidad, pero han cambiado de idea al consultar el estado del tráfico y los tiempos de espera: «No descarto usarlo alguna vez, pero tarda bastante más y me tengo que desplazar a pie otros diez minutos aproximadamente, no sé si me compensa», comenta a punto de entrar en la boca de Metro de Tribunal un vecino de Chueca.

En una de las marquesinas de puerta de Atocha, otro trabajador espera a que llegue la línea C03: «No suelo usar el autobús, me muevo más en trenes de Cercanías porque tengo que ir y venir de Madrid a Rivas, así que el abono lo seguiré necesitando igualmente», lamenta. Una joven estudiante se quita uno de los auriculares para escuchar la conversación y se une: «Yo tampoco sabía nada, pero me pasa un poco lo mismo, uso mucho el metro, así que me van a dar igual estas dos horas gratuitas». El autobús abre sus puertas y ellos, instintivamente, siguen pasando su tarjeta por el lector, que emite el mismo pitido de siempre, pero, justo detrás, otro usuario sí puede aprovecharse de la medida: «Lo leí ayer en alguna parte y me han dado este justificante en lugar del tique de compra», dice satisfecho.

No muy lejos de allí, el autobús de la línea 27 recorre el paseo del Prado abarrotado. En una de sus paradas, los pasajeros y pasajeras hacen cola ordenadamente y rebuscan en los bolsos y bolsillos la cartera antes de montar, hasta que el primero de la clase decide entrar por una de las puertas traseras y todos siguen el gesto entre murmullos. Más de uno no está seguro de lo que pasa, pero faltan 15 minutos para las 9:00, y aún se puede hacer, o algo así les deben de haber explicado los enterados de la noticia a los despistados. Sea como sea, todos tendrán tiempo de informarse y de poner en marcha el boca a boca y, quizás así y si la lluvia lo permite, en adelante, el plan del Consistorio consiga su verdadero objetivo: que quienes usan el vehículo privado se pasen al bus urbano.