Madrid it’s pitching for Startups

Madrid se acaba de convertir en la 5ª región con más startups de Europa tras Londres, Berlín, París y Ámsterdam. Estábamos en el top 10 pero nunca tan arriba y es que estamos de enhorabuena, las políticas de libertad de nuestra región está generando un efecto llamada en España y Europa.

A los jóvenes se nos escucha más que nunca, porque no olvidemos que todo este ecosistema de emprendimiento y startups tiene savia nueva, las nuevas tecnologías nos las comemos en el menú diario y eso, es así. La gente más mayor está empezando a entender el capital riesgo y su inversión. Estamos cambiando el mundo.

No sólo lo estamos mejorando día a día con aplicaciones como Cabify, Glovo, Bipi, Criptan, Fintonic, Peoople, Spotahome… Muchas de ellas las llevamos en el móvil porque simplifican acciones que llevamos a cabo en el día: ahorro, transporte, buscar una vivienda, invertir en bitcoin… Todo esto se encuentra ya en la palma de nuestras manos y es gracias a esa constante innovación que estamos viviendo.

La mayor parte de estas startups se han creado por jóvenes que tienen entre 25 y 34 años, un 98% tiene estudios universitarios según el periódico Cinco Días, y esto sólo significa que joven + formación = a una oportunidad de innovar, emprender y generar este Startup Movement tan necesario en nuestro país.

El 62% de las startups en nuestro país están financiadas por fondos propios, ahí nos toca hacer una labor aún más insistente, llamar la atención sobre los mayores, bancos, administraciones, etc., puedan valorar esa importancia de estas nuevas ideas que luego solo suponen mejoras en nuestra vida.

Madrid ha cogido esta bandera, Ayuso y Lasquetty han apostado porque este ecosistema no sea simplemente un factor más, sino el factor que suponga la recuperación económica de Madrid y España. Las bajadas de impuestos, la desaparición de impuestos propios, la libertad, el modelo económico y trabajar por la desburocratización a través de la Ley contra la Hiperregulación sólo llaman a lo bueno que es la innovación y el emprendimiento.

Si los inversores no vienen o si las startups no se quedan aquí cuando consiguen una Serie A o B es porque España no es país para startups, pero estamos consiguiendo que Madrid sí pueda serlo. La Ley de Startups del Gobierno Central, de poco sirve, no es real, pero como nada de lo que hacen. Una vez más Madrid será quién marque la agenda al Gobierno.

Los jóvenes nos enfrentamos a ese salto de la “burrocracia” estatal, pero sin duda con nuestro ímpetu, nuestras ideas y siendo referentes gracias a eventos como el South Summit, vamos a ser capaces de empujar el cambio que necesitamos en nuestro país para ser una Startup Nation con todas las letras.

No puedo acabar sin dar las gracias a esos auténticos valientes, esos jóvenes que pese a tener todo en contra, pese a que mucha gente no les entienda, a veces ni tu propia familia, pese a que cueste entrar en ronda… Has llegado hasta aquí y quién sabe, ¿serás tú el próximo unicornio? En Madrid podrás ser aquello que quieras ser y vamos a seguir trabajando para que tu día a día sea mucho más fácil, más libre y con menos impuestos que nunca.